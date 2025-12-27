Trump ha bombardato la Nigeria e ora sono caz*i amari, ma sapete cosa c’è dietro? C’entra la destra evangelica Usa (compreso Charlie Kirk) e i “cristiani massacrati dall'Isis”

Chiamatela pure vendetta. Non fatevi troppi problemi perché una cosa è certa: non c'entrano un caz*o i cristiani, e più in generale la religione, nell'attacco che gli Stati Uniti hanno sferrato, proprio nel giorno di Natale, sul nord della Nigeria. Il solito Donald Trump ha scritto sui social che il blitz era diretto ai militanti dello Stato Islamico che hanno “preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente, cristiani innocenti, a livelli mai visti da molti anni, e persino secoli!”. E pensare che l'attuale presidente Usa aveva condotto la sua campagna elettorale con la promessa di liberare gli Stati Uniti da decenni di “guerre infinite”.... Ma al di là di questo – grave, ma tutti alla fine promettono sempre cose che non potranno mai mantenere – c'è qualcosa che non torna nella narrazione ufficiale di Washington. Davvero c'entrano l'Isis e la religione? Pare proprio di no. Innanzitutto, gli Stati Uniti hanno collaborato con la Nigeria per portare a termine gli attacchi: non si è trattata di un'azione unilaterale (e fin qui...). Confermato, inoltre, che gli strike Usa sono stati approvati dal governo nigeriano. Attenzione però, perché la stessa Nigeria ha mandato al diavolo la giustificazione di Trump, sostenendo che i gruppi armati prendono di mira sia musulmani che cristiani, e che le affermazioni americane sui “cristiani massacrati” sono semplificazioni. Detto ciò, il governo nigeriano ha accettato di collaborare con la Casa Bianca per reprimere i militanti radicali.