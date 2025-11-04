Trump prepara la guerra in Venezuela e a prenderlo in quel posto è Alberto Trentin che di sicuro non verrà rilasciato (da Maduro) finché tutta questa storia non finirà

Il governo Meloni è stato in grado di risolvere diverse complicate emergenze di questo tipo. Ha riportato in Italia, per esempio, Cecilia Sala, giornalista italiana rilasciata dall'Iran e tornata a casa l'8 gennaio 2025, e Chico Forti, che dopo una lunga detenzione negli Stati Uniti è rientrato per terminare di scontare la pena in patria. E Trentini? Si trova nel carcere di El Rodeo I, vicino a Caracas, in condizioni definite preoccupanti dalla famiglia e dalle organizzazioni per i diritti umani, da ormai oltre un anno. Nonostante le pressioni del governo italiano e le misure cautelari disposte dalla Commissione Interamericana dei Diritti Umani, il Venezuela non ha ancora fornito spiegazioni chiare sulle accuse né garantito pieno accesso consolare, rendendo il caso un delicato nodo diplomatico tra Roma e Caracas. Ecco che il possibile conflitto tra Usa e Venezuela rischia di influire sull'intera vicenda. Già, perché se Trump dovesse in qualche modo rovesciare Maduro, allora sarebbe pressoché scontato immaginare la liberazione del povero Trentini. Prende forma un'ipotesi: il governo Meloni potrebbe non esser riuscito a risolvere la faccenda Trentini forse perché Caracas era impegnata su altri tavoli, avendo intravisto l'ombra di un possibile conflitto con gli Usa all'orizzonte. Tutto, in tal caso, avrebbe un senso compiuto.