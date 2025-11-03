Sul caso Vagnoli & Co. diremo solo una cosa: siete la fine del woke in Italia e se fate come Vannacci avrete ancora più potere sui social (che alla fine è l’unica cosa che importa)

Ho guardato i commenti ai loro tentativi di difesa, e i loro follower sono con loro. Anzi: essere attaccate dai “giornaloni”, essere attaccate da una “giudice di una trasmissione Rai dove ballano”, non fa altro che confermare, tra i loro seguaci, che sì, vengono attaccate dal “sistema” (patriarcale, fascista, sionista… certo, tutto ciò è ridicolo, ma io cerco di capire, e per capire bisogna fottersene): in altre parole, stanno diventando eroine. E il brutto è che non se ne rendono conto.

Avete presente Roberto Vannacci? Ecco: a Vannacci i “giornaloni” gli hanno fatto il solletico al culo. Non solo hanno spinto il suo (bruttissimo) libro in cima alle classifiche, ma lo hanno, di fatto, proclamato il “guru” di una destra sommersa che, con le due palle dello sdoganamento arrivava a dovere idolatrare Mussolini e la XMAS in segreto. Ecco: Vagnoli & Co., dovreste prendere ad esempio il modello Vannacci. E dirlo esplicitamente: “Sapete cosa? Abbiamo sbagliato a pensare che la cancel culture potesse esserci di aiuto. Capita. Nella lotta di genere, come nella lotta di classe, si procede per tentativi. Volete la verità? Ve la diciamo anche se voi l’avete scoperta prima. Noi siamo odiatrici. Noi siamo hater speecher. Noi siamo radicali”. Forse solo la Valeria Fonte lo ha capito. E guardatevi le hola nei commenti.

Il tentativo di usare il wokismo per la vostra missione, ai miei occhi, è simpatico. Ma voglio dire: ma che davvero davvero c’è qualcuno, in Italia, nel mondo, all’altezza delle proprie parole? Ma che davvero davvero le lotte le possono fare soltanto i Santi? No, perché così siamo condannati a un conservatorismo perenne, un conservatorismo molto più ipocrita di voi, molto più furbo. Vi ricordo – lo faccio perché siete giovani e ingenue e anche tenere – che Vittorio Sgarbi ci ha costruito una carriera augurando la morte a Federico Zeri. Sì, all’epoca si scandalizzarono in molti, ma Vittorione se ne impipò alla grande. Avete sbagliato? Sì. Avete delirato? Eccome! Avete pippato troppo e qualche volta e vi è andato in corto il cervello? Capita. (Non sto dicendo che è avvenuto, sto dicendo che potrebbe succedere, magari non a voi, ma potrebbe succedere e nelle “radicalizzazioni” è avvenuto).