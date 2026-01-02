La prima vittima italiana della strage di Crans-Montana ha 17 anni, si chiama Emanuele Galeppini e amava il golf. Ecco chi è il ragazzo morto in Svizzera la notte di Capodanno

L’inizio del 2026 è segnato dalla tragedia di Crans Montana e l’incendio del Constellation: 47 morti, 112 feriti, molti giovanissimi. La Federgolf italiana ha pubblicato un comunicato sui social in ricordo di Emanuele Galeppini, atleta di diciassette anni che sarebbe tra le vittime del disastro: “La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Emanuele, rimarrai per sempre nei nostri cuori”. Un annuncio arrivato in seguito al ritrovamento del telefono cellulare del ragazzo all’obitorio dove sono stati trasferiti i corpi delle vittime. La notizia, però, non sarebbe ancora accertata. Infatti lo zio di Emanuele, Sebastiano Galleppini, ha rilasciato un’intervista all’Adnkronos: “Per il momento Emanuele è ancora nella lista dei dispersi e stiamo aspettando il risultato del dna”. Non resta che attendere. Il padre del giovane golfista era già comparso in tv per lanciare un appello dalla Svizzera: il genitore era convinto che suo figlio si trovasse al Constellation, ma dopo la mezzanotte non aveva più dato risposte.