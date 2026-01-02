La Meloni ha alzato le accise sulla benzina ma sapete cosa sono? Ve lo diciamo noi e vi spieghiamo perché la destra aveva promesso di tagliarle e come chi l'ha preceduta non lo ha fatto

Le accise non sono un’invenzione di questo governo né un’esclusiva della destra. Sono, semmai, un vizio bipartisan, una costante della politica italiana, indipendente dal colore delle maggioranze. I governi tecnici le hanno sempre considerate una risorsa indispensabile. Monti le ha usate come leva immediata durante la crisi del debito, mentre Letta non le ha toccate e Draghi le ha temporaneamente ridotte solo quando l’emergenza dei prezzi energetici lo rendeva inevitabile, salvo poi rimetterle al loro posto non appena la tensione si è allentata. Le accise, in Italia, si sospendono solo quando il Paese rischia di esplodere, mai quando si tratta di fare riforme strutturali. I governi di centrosinistra hanno spesso parlato di revisione complessiva, di razionalizzazione, di giustizia fiscale. Ma alla prova dei fatti hanno preferito intervenire con micro-aggiustamenti, rimandando sempre l’abolizione delle accise storiche – quelle nate per terremoti, alluvioni, guerre finite da decenni – perché eliminarle avrebbe significato trovare coperture vere. E trovare coperture vere è politicamente molto più costoso che lasciare una tassa invisibile nel prezzo della benzina.

Un conto è sospenderle per qualche mese, come avvenuto nel 2022 in piena emergenza energetica; un altro è cancellarle per sempre. In quel caso la scelta diventa inevitabile, o si alzano altre imposte, o si taglia la spesa pubblica, o si accetta un aumento del deficit. Nessuna di queste opzioni è indolore, né sul piano politico né su quello sociale. Queste scelte vanno poi comunque giustificate di fronte all'Unione Europea. L’Italia convive da anni con un debito pubblico molto elevato e con regole abbastanza rigide sulla sostenibilità dei conti. In questo contesto le accise vengono considerate entrate sicure, immediate, difficili da eludere. Toglierle senza una copertura equivalente non è una semplice scelta politica e significa mettere a rischio gli obiettivi di bilancio e aprire un confronto con la Commissione europea. C’è poi un altro elemento che va considerato, ovvero che ridurre le accise non è una misura progressiva perché favorisce soprattutto chi consuma più carburante, chi possiede più veicoli, chi viaggia di più. Non è affatto scontato che aiuti maggiormente chi è in difficoltà. Anche per questo, quando arriva il momento di scrivere una legge di bilancio, la promessa di tagliarle viene puntualmente infranta.