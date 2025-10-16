Trump sta per iniziare una guerra contro il Venezuela? La lotta al narcotraffico e le operazioni segrete della CIA sono una scusa, il vero obiettivo è un altro…

Ma per quale motivo, mentre la Russia minaccia la Nato, la Cina preoccupa il Pentagono e in Medio Oriente il dossier Israele ha incendiato l'intera regione, gli Stati Uniti dovrebbero mai fare pressione sul Venezuela, o peggio, rischiare di far scoppiare un conflitto in America Latina? Il narcotraffico è solo una scusa. La stessa Dea ha più volte spiegato che il ruolo di Caracas nel traffico di droga è marginale. E allora cosa c'è in ballo? Il controllo di una regione ricca di risorse che fanno gola agli Usa ma che negli ultimi anni hanno preso la strada di Mosca e Pechino. Detto altrimenti, in quella che un tempo veniva definita “cortile di casa degli Stati Uniti”, e cioè l'America Latina, le radici di Russia e Cina sono sempre più profonde. I due nemici di Washington hanno stretto accordi con vari governi locali, dal Venezuela al Brasile, dalla Colombia all'Ecuador. È soprattutto il gigante asiatico a destare preoccupazione tra i falchi del Congresso Usa. Già, perché Xi Jinping, zitto zitto, ha trascinato nella Nuova Via della Seta la maggior parte dei Paesi locali; acquista carne, soia, mais e petrolio da chi un tempo era il principale partner di Washington; consegna milioni di auto elettriche riducendo i margini di guadagno delle aziende a Stelle e Strisce; porta avanti cooperazioni spaziali e culturali; e intende pure plasmare il futuro delle infrastrutture locali, a partire dal Canale di Panama. Troppo per Trump che ha deciso, tra una sparata sulla Groenlandia e una sull'Iran, di mettere in chiaro chi comanda in America Latina.