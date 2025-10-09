La pace Israele Hamas by Trump è come la trattativa Stato Mafia: ce ne vogliamo rendere conto o no?

Ma le similitudini tra Mafia e Hamas e Italia e Trump e Netanyahu e i trattati di pace non finiscono qui. Innanzitutto il rivolgersi a canali terzi. Nella trattativa Stato-Mafia il Trump della situazione fu Vito Ciancimino, che si attivò subito per mettere al tavolo le istituzioni con le controistituzioni. Se da un lato la Mafia era la Mafia a forza di bombe e giudici esplosi e stragi la Mafia diventò “ma sai io un caffè me lo piglierei”, senza considerare che per alcuni, la Mafia, continua a essere l’ultima barriera difensiva, l’ultima linea di sopravvivenza economica contro lo Stato affamatore – direi di più, per molti la Mafia è anche l’unica vera amministratrice di una Giustizia Giusta e se non mi credete guardatevi Marlon Brando nel Padrino. Lo so che non siete voi, che siete tutti buoni, giusti e onesti e non vi sognereste mai di farvi aggiustare un processo o di farvi cancellare una multa, sto parlando dei mafiosi, che amano la mafia e i capomafia e sarebbero disposti a morire per loro. E adesso, non vedete anche voi una corrispondenza tra una parte dei civili palestinesi e una parte dei propal e i mafiosi? Non la prendete male. Chi mi legge sa che nei miei romanzi ci sono anche mafiosi simpatici e perbene. E io non riesco più a distinguere chi sta dalla parte del bene, chi dalla parte del male, e a questo punto, se danno il Nobel per la Pace a Trump sono anche contento.

P.S. Dice: la mafia non è “eletta”, Netanyahu e Hamas, sì. E a questo punto, Maria, io esco.

