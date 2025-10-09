Baricco scrive su Gaza: una critica su giovani e metafisica. La lettera di Ottavio Cappellani

Non affiderei solo ai “giovani”, come fa Baricco, la responsabilità del punto di rottura. La libertà della gioventù, nelle democrazie, lo sappiamo, è una libertà “alimentare”: si possono permettere di nominare la realtà con le giuste parole perché non devono sopravvivere, hanno le famiglie alle spalle: i giovani, nelle dittature, sono ben più repellenti e delatori dei vecchi. Miei adorati vecchi, in fin di vita, mio adorato Alessandro: sono i vecchi il cui cervello non è stato terraformato dalla vita, i vecchi che lo hanno difeso come nocciolo della propria identità solitaria, che sono totalmente liberi di nominare le cose. Li vedo così i cavalieri dell’Apocalisse e gli Arcangeli Guerrieri: sciancati e canuti. Bellissimi. Sì, Ale, camminiano sulla falda, sentiamo lo scricchiolìo di quello che tu chiami Novecento e io ‘moderno’ (il postmoderno è una categoria per professori universitari che devono complicare la vita per renderla ‘pubblicabile’).

Ancora una ultima osservazione: la teologia. Siamo vecchi di ogni codice e sappiamo che la nostra amata metafisica si è dovuta nascondere sotto metafore e allegorie, per così dire, per bene: la musica, la grammatica, la matematica, la fisica teorica. Teologia, che termine scandaloso, oggi. Che termine fottutamente ‘religioso’. “Guardare freddamente Dio, caldamente lo fu già abbastanza. Buttato sul tavolo, Dio, sia nient’altro che il nostro strumento di lavoro” mi insegnò il mio Maestro. Non credi che la metafisica, o il suo nome esatto, Teologia, debba gettare via la maschera dei codici e presentarsi al mondo per quella che è? Non credi sia l’ora di dire: noi sappiamo Tutto; è inutile che vi attardiate a pensare, abbiamo già pensato tutto noi?

Con amicizia,

Ottavio

