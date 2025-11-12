Tutti vedono Alessandro Venturelli a Torino ma nessuno lo ferma. Non basta dire “mi sembrava lui” per riportalo a casa. Perché le segnalazioni a vuoto illudono soltanto. E sulle telefonate anonime…

Al momento sono state acquisite dagli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella via vicino la mensa dove sarebbe avvistato. "Io spero sia Alle. Continuo a ricevere chiamate da un numero privato, anche adesso mi è arrivata una telefonata. Non ho risposto, ma mi chiedo: ‘È Alle?'. Sono stanca, sono veramente messa a dura prova ma voglio comunque ringraziare tutti". La mamma di Alessandro sta continuando a ricevere telefonate anonime. È suo figlio? È qualcuno che ha informazioni utili? O si tratta dell’ennesimo mitomane? Non lo sappiamo. "Oltre ai tanti tatuaggi, che ora potrebbero essere nascosti, sul collo ha un segno, la cicatrice della tracheotomia. Alessandro ha fatto un incidente in moto e per la respirazione gli avevano fatto la tracheotomia. Proprio oggi ho parlato con una volontaria che è andata in uno di questi centri, dove c'è anche un dormitorio. E le hanno detto che per la legge della privacy non le direbbero nulla anche se vedessero mio figlio. Ma di che privacy parliamo?". Ma la speranza non vacilla: "Ho la certezza, forse l'unica, che Alessandro sia nella confusione assoluta. È andato via in un momento difficilissimo, io ho denunciato questo allontanamento volontario e dopo 5 anni sono ancora qua". Ma cosa è accaduto il giorno della scomparsa? La mamma ha più volte raccontato che Alessandro stava attraversando un periodo difficile, in cui non era sereno. Ma non si è mai arresa, cercandolo ovunque perfino in Olanda, opponendosi con tutte le sue forze a ogni richiesta di archiviazione. Perché un figlio non si archivia. Perché le persone scomparse non vanno dimenticate, ma cercate.