La bomba di Giletti sul delitto di Garlasco a Lo Stato delle Cose: “Altro che sciacallaggio”. Se non fosse per i giornalisti che insistono per arrivare alla verità, il corpo di Elisa Claps sarebbe ancora nel sottotetto di una chiesa…

Ci domandiamo, è un caso che abbia abbandonato la magistratura proprio alla vigilia della nuova indagine su Sempio e quella sul “Sistema Pavia”? Ma il punto è un altro. Infatti Massimo Giletti ha scelto di rivolgersi direttamente all’ex pm Giulia Pezzino, pronunciando un discorso che condividiamo anche noi: "Io capisco che avere dei giornalisti che fanno domande non è facile, e non sei nemmeno tenuto a rispondere, per carità, però la parola ‘sciacallaggio’ non credo se la meriti una classe giornalistica che ha trovato, scovato anche Elisa Claps. Federica Sciarelli veniva accusata di insistere troppo, di dare fastidio alla Chiesa e poi ha scoperto la verità proprio insistendo. Io penso che la verità debba essere il nostro obiettivo, poi si può fare bene o male il lavoro, ma fare delle domande anche a un Magistrato è importante perché quel pm ha preso una decisione". Ma cosa c’entra il caso di Elisa Claps? C’entra nel contesto e nel modo in cui in Italia vengono condotte le indagini, e che molte volte sono proprio i giornalisti con il loro “tartassare” a tenere alta l’attenzione su un caso di omicidio o di scomparsa. Elisa è stata uccisa a soli sedici anni, e il suo corpo è rimasto nascosto nel sottotetto della Basilica della Santissima Trinità di Potenza. L’ultimo posto in cui era stata viva, e allo stesso tempo il luogo in cui mai era stata cercata. Viviamo in un sistema che protegge e che nasconde, talvolta favorendo proprio gli assassini, mentre le vittime vengono lasciate da parte, come il corpo di una ragazzina esposto per anni alle intemperie. Ma si può?