Il fatto che se ne parli solo adesso potrebbe avere a che fare con la diplomazia italiana in Serbia?

Sono passati quasi quarant’anni, non credo sia questo il caso. Mi fa riflettere sul fatto che allora non capivamo niente di quella guerra, di quell’assedio. Ma ho ricordo come unica emanazione di solidarietà dall’Italia alcuni volontari che portavano soccorso. Ricordo che ovviamente avevamo le nostre buone ragioni, era l’Italia di “Mani Pulite”, era l’Italia delle stragi di mafia. Non eravamo di certo troppo attenti a quanto succedeva a un’ora di distanza.

Ad oggi in che stato di salute si trovano i rapporti tra Bosnia e Serbia?

Sarebbe meglio dire “tra la Serbia e le bosnie”. Quel paese è diviso in tre, quindi parlare dei rapporti tra “la Bosnia” e la Serbia è già di per sé complicato. È una situazione, credo, un modello esemplare delle paci che ci aspettano.

Cosa intende dire?

Quando noi parliamo di pace fingiamo che si tratti di una stretta di mano tra amici, il ricominciare da capo. Invece la pace è semplicemente la guerra ibernata, fermata per stanchezza, come fu la pace di Dayton. Alcune divisioni e contraddizioni sono ancora tutte lì, sotto traccia. Probabilmente sarà così anche la pace attorno a Gaza, sarà così la pace fra Russia e Ucraina, sono paci che non sono la fine della guerra, ma solo la fine degli spari.

Quali sono le questioni che rimangono aperte ancora oggi tra Serbia e Bosnia?

Credo che la faglia più profonda, in questo momento, continui a essere in Bosnia, non tra i vari Paesi. In Bosnia è chiaro che la Repubblica Srpska ha sempre aspirato a far parte della Serbia e a rendere chiaro a tutti che la Bosnia è un’invenzione della comunità internazionale, con il suo sogno di tenere assieme quelli che non vogliono stare assieme. Sicuramente è meglio la separazione che il matrimonio forzato.