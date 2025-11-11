L'Intelligenza Artificiale sempre in cu*o ai poveri, ma non in questo caso. Il compagno Sam Altman scatena il panico fra i manager con la dichiarazione: "L'IA potrà avere un ruolo decisionale". E ora?

Questa riduzione di capitale, combinata con valutazioni elevate e costi infrastrutturali, ha contribuito a generare volatilità e caduta dei prezzi. In termini più comprensibili, ma va là, adesso l’IA è una “bolla” e, signore e signori: adesso inquina. Come se tutti questi orribili omuncoli destinati dalla vita a fare soldi per darsi un minimo di importanza (poiché sono brutti, altroché se lo sono, brutti fuori e di conseguenza brutti dentro e – ne sono certo – minidotati) fossero adesso all’improvviso preoccupati di quanto l’IA possa inquinare o quanta acqua possa consumare per raffreddarsi. Grande Altman! Prima era bella – quando era in cu*o ai poveri, adesso è brutta, l’IA. Ma ci facciano il piacere. In termini concreti, i dati ESMA mostrano che i fondi attivi hanno aumentato la loro quota nei titoli “AI-driven companies” da circa 9% a circa 14% in pochi anni, con il valore di mercato delle posizioni quasi raddoppiato. Tuttavia, i deflussi osservati indicano che, quando la narrativa di mercato muta – come nel caso della dichiarazione di Altman – la paura di rimanere indietro o di trovarsi marginalizzati spinge i manager a rivedere rapidamente le proprie allocazioni (che vuol dire: “fuggiamo via prima che l’IA ci fotta”).

I dati sui fondi, uniti alle dinamiche di mercato riportate da Bloomberg e ESMA, permettono di sostenere con ragionevole forza che la paura dei manager abbia ridimensionato gli investimenti in IA, contribuendo al rallentamento della corsa ai titoli e alla conseguente caduta dei prezzi. Non si tratta di un giudizio morale o speculativo, ma di una conclusione supportata da evidenze di flussi e comportamento degli investitori istituzionali.

In definitiva, la combinazione di narrativa tecnologica, valutazioni elevate e pressione sulla performance dei manager ha prodotto un fenomeno in cui psicologia e finanza si intrecciano: la paura dei manager non è un’astrazione, ma una componente reale che ha contribuito a ridefinire i portafogli e il mercato delle azioni IA. Bau Settete!