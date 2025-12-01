Delitto di Garlasco: spuntano le foto di Andrea Sempio (e delle Cappa) davanti a casa Poggi quel giorno. Intanto l’avv. Lovati aggiunge “un leprotto” ai suoi personaggi

Sono, sia inteso, solo elementi in più che aiutano a raccontare quel maledetto giorno di agosto del 2007 e che, però, ai soliti dei social sembrano bastare per arrivare a conclusioni a cui – più o meno in buona fede, più o meno a ragione – nessuno è riuscito a arrivare in diciotto lunghissimi anni di indagini. Solo che le notizie che contano saranno altre e non tarderanno a arrivare. Una prima scadenza, infatti, è già prossima, visto che il 5 dicembre sarà depositata per intero la perizia della genetista Albani e che - c’è da giurarci vista l’isteria mediatica – tutto finirà immediatamente dibattuto in qualche salotto televisivo. Ciò che invece resta segretissimo è la BPA dei RIS di Cagliari, già depositata in procura a Pavia e, stranamente, unico documento che si è riusciti fino a ora a proteggere senza neanche mezza anticipazione. In quella relazione, verosimilmente, c’è anche la risposta alla più importante delle domande sull’omicidio di Garlasco: Chiara Poggi è stata uccisa da un assassino o da più assassini?

E’, inutile negarlo, il grande tema intorno a cui ruota tutto – anche perché Andrea Sempio è indagato per omicidio in “concorso”, per ora, con Alberto Stasi (già condannato) – e su cui si continuano a fare ipotesi di ogni tipo. E’ più che probabile, però, che ultimamente si sia arrivati a mettere insieme alcuni dei racconti dei “supertestimoni” spuntati in questi ultimi anni e è in questa ottica che si potrebbero interpretare anche le sempre più assurde (oppure sempre più chiare?) uscite dell’avvocato Massimo Lovati, ormai ex legale di Andrea Sempio. Recentemente, attraverso l’avvocato che lo assiste, Fabrizio Gallo, Lovati ha parlato dell’esistenza di un leprotto. Insomma, di un nuovo personaggio che potrebbe aver aiutato le indagini a fare uno scarto in avanti, dopo che nei giorni scorsi sempre Lovati se ne era uscito pure con la metafora di un coniglio bianco con le orecchie lunghe.