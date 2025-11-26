Delitto di Garlasco: di Ermanno Cappa, della moglie e delle gemelle Paola e Stefania si può parlare? “Rispettata la verità”: lo dice l’OdG

In estrema sintesi? Parlare di Ermanno Cappa e dei suoi familiari non è lesa maestà e rientra nel diritto di cronaca – anche se non certo piacevole – rispetto a un caso che ha catalizzato in maniera così potente l’opinione pubblica. Recentemente la famiglia Cappa ha più volte minacciato querele anche con una lettera pubblica difesa dallo studio legale che la assiste e una delle due gemelle, Stefania, avrebbe depositato un esposto al Garante della Privacy contro Massimo Giletti, Francesco Chiesa Soprani, Fabrizio Corona e la trasmissione Le Iene, in relazione alla diffusione degli ormai famosi audio della sorella Paola, quelli in cui dice “un giorno dirò tutto, ma dovranno darmi milioni”, che sarebbero stati utilizzati senza il necessario consenso o superando limiti legittimi di riservatezza.

In passato, invece, era stato sempre Ermanno Cappa a provare a arrivare sia al Garante della Privacy, sia all’Ordine dei Giornalisti, ma passando dalla porta delle conoscenze: “Hanno già cazziato La Stampa e un senatore si sta muovendo”. Preoccupazioni anche comprensibili se si ragiona dal punto di vista di un capofamiglia che vorrebbe proteggere i suoi affetti, ma comunque discutibili sia nei modi che nei termini e, soprattutto, alla luce del fatto che comunque c’è una morte su cui da 18 anni ormai si cerca di fare piena chiarezza. Anche perché l’avversione a stampa e tv sembra essere maturata in maniera sorprendente nel giro di poco tempo, visto che furono proprio le gemelle Cappa, subito dopo l’omicidio della cugina, a far parlare di loro prima con un fotomontaggio sbandierato ai quattro venti e poi prestandosi a continue interviste, tanto che era stato lo stesso padre, Ermanno, a richiamarle e, in una occasione, a dire queste parole a una delle due figlie: “Stai tranquilla che l’indagine va avanti come si deve che quel cretino lì (Alberto Stasi, ndr) se devono incastrarlo lo incastrano”.