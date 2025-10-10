Delitto di Garlasco: accertamenti sui conti delle Cappa? Prima sì, ma poi no. Intanto l’avv. Lovati ammette di sapere più di quello che dice

L’inchiesta di Brescia lo preoccupa: “io faccio finta di no, ma…” – Massimo Lovati, l’avvocato che assiste Andrea Sempio nell’inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi, l’ha ammesso senza problemi nell’intervista (rubata o perfettamente studiata?) pubblicata da Fabrizio Corona nell’ultima puntata del suo Falsissimo. Però, nelle mille narrazioni e nel bombardamento di news su Garlasco c’è la necessità di fare chiarezza e dividere tutto, almeno, in due filoni. Quello seguito dai magistrati che indagano sull’omicidio di Chiara e quello seguito dai magistrati che, invece, indagano sulle precedenti indagini per l’omicidio di Chiara. Ecco, è questo secondo filone a preoccupare Lovati, anche se l’accusa, rispetto a quella di omicidio, è “solo” quella di corruzione. Ma c’è dentro gente che conta (e probabilmente lo stesso Lovati), con, adesso, anche un altro magistrato che è finito, dopo Venditti, sotto l’occhio degli investigatori.

L’intera indagine, lo ricordiamo, parte dal ritrovamento di alcuni appunti di Andrea Sempio che, come Lovati ha ribadito anche oggi in una intervista, la difesa considera semplicemente dei promemoria sulle spese da affrontare e che gli investigatori temono, invece, possano essere la prova della corruzione. Lovati quindi ammette contestualmente che un po’ di preoccupazione c’è, ma contestualmente, oggi, ha anche minimizzato. Solo che in pochi si sono accorti che in quella stessa intervista, lo strampalato avvocato di Vigevano ha ripetuto per ben due volte una frase: “Io non difendo gli infami”. L’ha detto parlando di ciò che, a suo avviso, ci sarebbe dietro l’inchiesta della Procura di Brescia, tornando anche a ripetere che Chiara Poggi (relativamente al filone sull’omicidio) è stata uccisa da una qualche organizzazione coinvolta in giri di pedofilia e traffici strani. Ha confermato di aver parlato di massoneria bianca, di “poteri potentissimi”, ma ha pure ribadito che non sta a lui produrre prove o portare argomentazioni valide. “Io non ho mai voluto difendere, per scelta di campo, neanche i collaboratori di giustizia”. Insomma, non sarà che quest'uomo vuole far capire, ammettendolo pure, di essere al corrente di molto di più di quello che intende dire?