Inter e Atletico Madrid, l’amichevole di Bengasi nella Libia di Haftar. Ma che valore ha questa partita per l’Italia? Dal voto alla Camera sul caso Almasri ai Memorandum

9 ottobre 2025, alla Camera si vota per negare il processo contro i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio e il sottosegretario Alfredo Mantovano per il caso della scarcerazione del torturatore libico Almasri. L’aula esprime il sostegno ai tre: non ci sarà nessun procedimento a loro carico. 10 ottobre 2025, il giorno dopo: viene inaugurato il Benghazi International Stadium, nella Libia orientale sotto il controllo del generale Haftar, con l’amichevole tra Inter e Atletico Madrid. O almeno tra ciò che rimane delle due squadre, con le prime linee impegnate con le rispettive nazionali. Dal punto di vista sportivo poca roba. Se l’idea dietro al via libera per la gara tra Milan-Como in Australia è chiara, sulla scelta di far giocare un’italiana in Libia qualche domanda in più bisognerebbe farsela. La prima decisione è prettamente economica, lo ha detto anche Luigi De Siervo, della Lega Serie A, puntando il dito contro Adrien Rabiot, centrocampista del Milan che ha espresso i suoi dubbi su questa trasferta: “Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna e assecondare maggiormente quello che è il suo datore di lavoro, cioè il Milan, che ha accettato e spinto perché questa partita si potesse giocare all'estero”. Inter-Atletico, invece, si gioca in Libia per altre ragioni: quali?