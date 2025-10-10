L’uomo che per primo si era accorto di questa gigantesca trappola fu un semplice funzionario della Vigilanza della Banca d’Italia, Carlo Bertini, che notò l’incongruenza dei prezzi dei diamanti rispetto al loro valore reale durante alcuni controlli sul Monte dei Paschi. La Banca d’Italia, per legge ha il compito di vigilare sugli istituti di credito, e a proposito di Mps, sembrava proprio che qualcuno avesse fatto finta di non vedere. Ebbe la brillantissima e coraggiosissima idea di parlarne con Sigfrido Ranucci di Report, su Rai 3, denunciando tutto quel che non funzionava dentro la Banca d’Italia e le varie zone d’ombra. Il risultato? Venne preso per pazzo, ma letteralmente. Fu sottoposto a valutazioni per accertare la sua sanità mentale per poi essere sospeso dal proprio servizio ed infine licenziato. Come se non bastasse, nel 2022, Carlo Bertini è stato denunciato per rivelazione di segreto d’ufficio per aver parlato a Report della questione e venne pure fuori che la Banca d’Italia esercitò pressioni su Bertini e Report per non fare uscire l’intervista. Bertini indicò Alessandro Profumo e Fabrizio Viola come i “vertici di Siena” e spesso si è parlato di coinvolgimenti del Partito Democratico, storicamente legato alla Fondazione del Monte dei Paschi di Siena. Da lì in avanti sono arrivate sentenze civili in tutta Italia e parecchi clienti hanno visto riconosciuto il proprio diritto al rimborso, con condanne per le banche a restituire la differenza tra il prezzo pagato e il reale valore dei diamanti, più interessi e rivalutazione. In molti casi si è arrivati a cifre importanti, dai 30 mila fino a oltre 120 mila euro per singolo cliente. Secondo quanto dichiarato dallo stesso direttore generale di Bankitalia in parlamento, tra il 2017 e il 2022 sono stati restituiti circa 1,2 miliardi di euro complessivi e il 93% delle richieste di rimborso è stato accolto. Un’ammissione implicita che i risparmiatori avevano ragione e che quelle vendite erano tutto fuorché trasparenti.