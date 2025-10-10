Ma ci serviva una La7 Cinema? La rete di Urbano Cairo è ormai una all news, e se davvero sta corteggiando Ranucci...

È proprio cul canale che si è spenta La7d per lasciare spazio a La7 Cinema: a partire dal 1º ottobre si è accesa la rete dedicata al cinema, i grandi film internazionali e italiani in chiaro. Finora molti titoli d'antan, ma le trasmissioni sono appena iniziate.

Quel che invece appare chiaro, è il tentativo di La7 di sondare terreni che vadano oltre l'informazione e, soprattutto, allargare il target di riferimento. Quando lo ha fatto sulla rete principale, i risultati sono stati deludenti: dal game show Lingo-Parole in gioco con Caterina Balivo a Famiglie d'Italia con Flavio Insinna, pensato per il preserale. In entrambi i casi, l'esito è stato il medesimo: il rientro dei conduttori su Rai 1. La Balivo nel primo pomeriggio a parlare di diete e chirugia estetica, Flavio Insinna in prima serata come concorrente di Tale e Quale Show.

Del resto, in una rete così caratterizzata come La7, ogni contenuto che esuli dalle news, risulta dissonante. La soluzione dunque, può essere proprio appaltare il tutto altrove: in un'altra rete, ad esempio. Se poi davvero Cairo sta corteggiando Sigfrido Ranucci, appare chiaro che la volontà della rete principale è puntare ancora di più sull'informazione. La questione ora è: quanto riuscirà ad essere attrattiva La7 cinema per un pubblico che, senza scomodare le piattaforme, ha già Rai Movie?