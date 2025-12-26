Forte James Cameron, l’uomo dei colossal. Dopo Titanic tutti si aspettavano qualcosa in più: navi più grandi, o spaziali, oceani più vasti, o di altri pianeti. Avatar appunto. Cameron dice che aspettò anni prima di iniziare a girare perché la tecnologia non era ancora abbastanza evoluta. L’ispirazione gli arrivò dalla trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jackson, che ha però un altro spessore. Non è molto chiaro, però, perché abbia cercato di rifare per tre volte lo stesso film. Dopo il primo Avatar e dopo il recentissimo La via dell’acqua, si torna al cinema, sotto Natale, con Avatar - Fuoco e cenere, tre ore nette (nel mio caso in 3D) di alieni azzurri che provano a salvare il mondo dall’uomo cattivo e colonizzatore che, tanto per gradire, si allea con un clan di corsari satanisti e drogati.