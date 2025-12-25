“L’educazione sessuale a scuola? È l’unica alternativa a social e por*o”. Parla Giuseppe Maggio, attore in Mrs Playmen su Netflix

Giuseppe in Mrs Playmen interpreti il ruolo di un fotografo che si chiama Luigi Poggi. Ma tra libri, teatro, cinema, la fotografia è un mondo che ti attrae? Ti è mai venuta la voglia di sperimentare con il linguaggio fotografico?

Il linguaggio fotografico mi ha interessato molto, ricordo che in quel periodo stavo finendo l’università e avevo un esame anche di fotografia cinematografica. Capire e analizzare le inquadrature, le luci, diciamo che tutto quello che ho studiato l’ho in un certo senso utilizzato per costruire il mio personaggio nella serie. È uno sguardo diverso. Quando fai una foto con il telefono non fai caso a tante cose, quando invece hai una macchina fotografica fra le mani, soprattutto un’analogica in cui hai uno scatto singolo e che non vedi poi, stai immortalando quel momento esatto, pensi che quella precisa inquadratura, per dire, sia giusta. C’è un mondo dietro l’analogica, dietro la fotografia stessa, che si basa anche su tanti altri aspetti, tipo la fiducia nel proprio mezzo. Imprimi la tua visione del mondo ed è questa la cosa che più mi affascina. Assomiglia un po' al linguaggio della scrittura, con le dovute differenze. Credo che la scrittura sia più un viaggio nei silenzi, nelle emozioni, mentre la fotografia l’ho vissuta più come un discorso di impatto, di comunicazione di un momento, la decisione di fermare ciò che in quell'attimo ha attirato la mia attenzione.

In effetti oggi per “fermare” un momento, per immortalare qualcosa basta un telefono, il linguaggio fotografico stesso è cambiato a distanza di cinquant'anni, così come il mezzo e l’approcciarsi ad esso.

C’è una battuta nella serie che recita così: “Mi piacerebbe raccontare con la fotografia quello che Pasolini raccontava con il cinema”. Il discorso è sia estetico che contenutistico. La ricerca estetica è una ricerca soggettiva perché ognuno ne possiede una, poi si può scegliere un filone e da quello si sviluppa un discorso contenutistico. Credo che quello di Pasolini, il discorso contenutistico, idealmente, fosse in un certo senso molto vicino a quello del mio personaggio. Voler raccontare una periferia, un mondo che cambia. Certo, siamo in anni diversi, in un momento successivo al boom economico. Playmen è una rivista glamour, non è una rivista di inchiesta o che racconta le periferie. Il mio personaggio nella serie desidera portare con sé quel mondo e inserirlo in un contenitore diverso come quello di Playmen, così come magari Pasolini aveva fatto con il cinema degli anni Sessanta, che era quello de La dolce vita, e lui racconta il mondo di quegli anni che era dietro l’angolo rispetto a Via Veneto, ma che era totalmente opposto. C’è un parallelo molto forte in questo. Nel mio caso, il mio personaggio sceglie la fotografia e usa un mezzo molto più potente di quello che abbiamo noi oggi. Perché l’immagine in quel momento storico era molto più forte, si trattava di una società diversa, tante cose non si conoscevano nel senso che non c’era la stessa possibilità di visione o la stessa diffusione di immagini, di notizie. Ecco, allora una fotografia che racconta una Roma sottoproletaria mostrata in una rivista glamour risaltava moltissimo, oggi invece apri i social e vedi tante realtà anche parecchio lontane e non si avverte lo stesso effetto perché se ne vedono tante, poi certo ci sono delle cose più estreme e forti che continuano, per fortuna, anche a destare scalpore però ce ne sono tante altre che purtroppo, in qualche modo, ci sembrano già viste. A quel tempo invece le immagini non venivano osservate alla stessa maniera ed era lì la loro forza, nel voler mostrare qualcosa di diverso in un mondo patinato. Un tempo se tu volevi comunicare un messaggio e lo facevi in questo modo era certo che un po' rimanesse nella coscienza di chi osservava, oggi invece il rischio è che molto scivoli via e che non ci sia qualcosa che resti realmente nella memoria collettiva, tante sono le immagini a cui siamo sottoposti quotidianamente.