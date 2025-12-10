Siamo stati al Magic Christmas Party di Simone Belli per capirci qualcosa di beauty: tra trend 2026 e… ecco com’è andata

Il make up artist delle star ci ha svelato un po’ di cose. Innanzitutto che il colore Pantone 2026, ossia il bianco - Cloud Fare - per lui è un po' “banale”, mentre i make up occhi dallo “sguardo profondo” stanno tornando, ed è un bene. La festa si chiama Magic Christmas Party, e in effetti sembra proprio che sia il mistero, l'enigma a governare le tendenze del prossimo anno. Tutto forte, fortissimo, ipnotico. “Io sono sempre controtendenza, quest’anno il filo conduttore è il bianco, questo bianco ottico, che io trovo abbastanza banale e inutile, però c’è anche un grande ritorno ad essere se stessi con uno sguardo profondo. C’è una rinuncia al romanticismo e alla sensualità, più provocazione ed enigmatismo, mistero. Occhi in primo piano, kajal, profondi, blu, blu notte, nero, bronzo, vinaccia”. E un consiglio. “Ogni colore è una donna, un’anima, sappiate cogliere quella che vi rappresenta di più”.