Siamo andati a mangiare da Nobu, il ristorante di Robert De Niro a Roma. Ma com’è? Ecco come la via della Dolce Vita si sta risvegliando dal coma tra lampadari che manco a Versailles, porzioni piccole e prenotazioni con cauzione per evitare le crepe…

Prima scocciatura annoverabile sul taccuino delle scocciature. All'ora X avremmo pagato non poco per non issarci sui trampoli e metterci le penne alle terga tentando di non sfigurare in questo nuovo tempio del magnà di un certo livello. La seconda seccatura è la regola della prenotazione con carta di credito, pena il vedersi sfilare 100 euro qualora si dovesse dare il cratere all’ultimo minuto. Essendo Roma città del disimpegno e della povertà, il diktat opera egregiamente la selezione a monte. Alle 20 già eravamo stanchi e avremmo preferito volentieri il sofà. E invece Via Veneto ci ha visti insaccati nell'eco fur rosa Schiaparelli schiumando come cinghiali in quel fine ottobre torrido che pareva de sta a Miami. Ad ogni modo il benvenuto da Nobu dischiude anche nella Capitale un mondo d'élite nascosto dietro volute beige e soffitti a volta; pare la navata di una chiesa, l’ala destra adiacente al grande salone. Il colpo d'occhio trascina al 5 di Raphael Street, l'indirizzo sacro di Zuma nella City londinese; ci somiglia parecchio il salone dell’ex Grand Hotel riadattato con giusto qualche spicciolo – 135 milioni di dollari -. Bel bancone del bar, lampadario che manco a Versailles, salamelecchi sparsi, saluto nipponico tra orde di personale sorridente e seduta – scomoda- su divanetto tipo Fracchia. ‘Sapete già come funziona Nobu?’ - Si, abbiamo millantato, siamo tornati ieri da New York... Il crispy rice trionfava già sulle raffinate sperlunghe, bianco come marshmallows con mousse di salmone e in versione vegana con tofu croccante e guacamole, entrambe pensate in teneri parallelepipedi da affogare nel burro chiarificato e salsa di soya. Porzioni piccole, chicche di sapori dense di umami e ottime vibes ci hanno fatto gongolare non poco. Il nostro mentore della serata, un giovane maitre dal passato in terra britannica si è concentrato sullo spiegone dello speciale piatto ‘del cuore’ di Chef Nobu, ‘verrà De Niro’, soffiava tenero, ‘per lui ci sarà l’omakase, ovvero il ‘mi affido a te’ dedicato a chi voglia l’esperienza culinaria sublime’. I clienti speciali passati nei primissimi giorni? Enrico Papi e Gianluca Mancini, il giocatore della As Roma che sventolò la bandiera col sorcio al derby ‘alla faccia de tutti i laziali, Peppino’ – cit.- Guadagnandosi la multa. ‘Roma è una sfida’ ci ha confidato, vent’anni di Londra non gli hanno levato l’accento di Roma, al nostro maitre, lui guardava noi e noi sgamavamo lui, in questo reciproco riconoscerci di Roma capoccia der monno infame, mentre ci rinfrescavamo il becco con un Fleur de Nil ghiacciato.