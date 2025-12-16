“Se non vai a letto con lui, non lavori in tv”: il “sistema Signorini” raccontato da Corona è sempre esistito e non rende automaticamente tutti vittime

Prima di credere che queste siano domande inaccettabili, machiste, violente e ciniche, chiedetevi se non sia paternalista e ben più violento considerare in massa i ragazzi all’interno di questo sistema come degli ingenui, delle liale in un mondo schifoso che non comprendono. Chiedetevi se non sia snob, arrogante e becero considerare tutti dei fessi. E poi chiedetevi se sia verosimile credere che ventenni e trentenni nell’era dei social non abbiano idea di come funzioni quel mondo lì, un mondo nel quale in molti evidentemente vorrebbero entrare. Perché accanto ai potenti cattivi e alle vittime che denunciano ci sono decine di persone che da quel sistema hanno tratto profitto e non se ne lamentano, perché hanno accettato le regole del gioco. E a partire da quelle, forse, si può fare un ragionamento diverso dal solito. Più prosaicamente, i ragazzi si fanno i loro conti e cercano di capire se possono o no sopportare quei compromessi morali e talvolta sessuali tipici nell’ambiente che vorrebbero frequentare. Insomma, si chiedono se sapranno o no sostenere il ruolo di Angelica, la principessa dell’Orlando furioso o se sappiano dirsi, come scrive Vittorio Macioce nel suo romanzo Dice Angelica: “Io sono la Luna che si tuffa nel nulla, la figlia maledetta della seta che si avvolge e sparisce”.

Per dirla proprio con il Bret Easton Ellis fustigatore della “Generazione inetta” in Bianco, siamo sicuri che l’ipersensibilità dei millennial, “la loro convinzione che tutto fosse loro dovuto”, il loro “collassare nel sentimentalismo e creare una narrazione vittimista”, sia da alimentare? A volte mi chiedo se non sia ipocrita, ma di certo più facile, convincersi che l’unica narrazione giusta sia quella portata avanti dalle vittime e dagli scaltri giornalisti che ne sanno scrivere, talvolta bene, talvolta addirittura benissimo. Se insomma la commistione di vittimismo e stile non abbia generato un’estetica bidimensionale ed eternamente compiacente nei confronti di quella fetta di società che ama scandalizzarsi, che non rinuncia all’idea che per ogni notizia debbano tremarci le gambe, che tutto sia irrimediabilmente tragico, spropositato. I fanatici della violenza, che invece di perpetrarla preferiscono vederla annidata in ogni evento. Quelli che sono convinti che un ragazzo e una ragazza di vent’anni non sappiano come va il mondo, che arrivino con un cappuccio rosso sulla testa, le ballerine e un cestino di vimini negli uffici della televisione o del cinema, convinti che in quei luoghi tutto - il desiderio, le pulsioni, le leggi naturali del potere - si annulli.