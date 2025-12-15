Perché Francesca Albanese non ha ancora condannato l’attacco terroristico contro gli ebrei in Australia?

Alle 18:45 di domenica 14 dicembre 2025 (9:45 in Italia) due uomini hanno ammazzato almeno sedici persone, ferendone altre quaranta. Questa è la versione edulcorata, incolore e ipocrita di quanto avvenuto a Bondi Beach, una delle spiagge più famose di Sidney. È comunque migliore della versione che Abcnews Australia ha dato: e cioè nessuna, per almeno ventiquattro ore dall’attacco terroristico. La versione più corretta di questa storia è in realtà più semplice e lascia meno spazio alle ambiguità, ma è anche socialmente controversa per molti: il 14 dicembre 2025, alle 18:45 (9:45 in Italia), due uomini hanno ammazzato sedici ebrei, ferendone altri quaranta, durante la celebrazione dell’ Hannukkah. È l’attacco terroristico più mortale avvenuto sul suolo australiano e sicuramente il peggior pogrom anti ebraico dal 7 ottobre. Perché, vale la pena ricordarlo, nonostante l’orrore che Israele ha alimentato per oltre due anni a Gaza, quanto accaduto quel giorno non è nient’altro che una caccia all’ebreo. Non è “resistenza”, non è un “atto eroico”, non è una reazione allo strapotere sionista sul Medio Oriente e nei territori palestinesi (uno strapotere che, tuttavia, non va negato o minimizzato).