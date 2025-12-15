Il report degli 007 russi di cui non parla nessuno. Uscito su telegram spiega perché siamo un paese filorusso: visti semplici da ottenere, controlli inesistenti negli aeroporti e tanto altro

Una volta atterrati nella penisola è sufficiente evitare il trasporto ferroviario e servirsi più che altro di corriere e tram. Qualora vi fosse, poi, l'esigenza di sconfinare nello spazio di Schengen è sufficiente utilizzare un qualsiasi flixbus o eurobus per non avere alcun tipo di problema e rimanere sottotraccia. Da questo documento si evince una cosa già nota a tutti. L'Italia è un crocevia di servizi segreti non soltanto americani, israeliani e chissà quanti altri, ma anche russi, evidentemente diffusi quanto gli altri, eppure, sotto la lente d’ingrandimento dell’Unione Europeo dati i sempre più frequenti attacchi ibridi da parte della Russia in Europa. In questo momento storico, per altro, il triangolo diplomatico tra Usa, Russia e Israele è quanto mai più allineato e l'Italia che, a pensarci bene, non ha mai subito un attentato di matrice islamica (supponiamo perché vi sia il Papa o perché comunque l’Italia è un paese strategico per il mondo mediorientale), ne ha subiti molti più nel periodo della strategia della tensione, quando lo scontro tra i due mondi, quello degli Usa e dell’Urss era al suo apice. Ad oggi non siamo ancora ripiombati in quegli anni, ma sono molti i casi che confermano la permeabilità (voluta o meno) dell'Italia ai servizi segreti russi. Quello più eclatante è forse il caso di Walter Biot, quando Luigi Di Maio allora ministro degli esteri in una dimostrazione di grande zelo filo-atlantista fece sfoggio dell’arresto dell’agente segreto italiano Biot, accusato di vendere informazioni ai colleghi d’oltrecortina e condannato a pubblica gogna, oltre che a più di vent’anni di carcere per alto tradimento. Oppure per aver svolto il suo lavoro. Chi siamo noi per dire questo? Nessuno, ma il controspionaggio, si sa, consiste nel mantenere contatti con i servizi segreti avversari e, dunque, qualunque agente che operi in questo settore potrebbe essere arrestato in flagranza di reato, qualora lo si volesse incastrare per altri scopi.