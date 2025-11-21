De facto stiamo parlando di altro, quindi che sia voluto, oppure no, le cose stanno così. Ed è dunque molto probabile che la storia qui sia molto più banale di quanto si voglia credere. E’ molto più plausibile che (secondo chi scrive, dunque è un’opinione personale) Francesco De Dominicis, giornalista di Libero (e juventino, dunque ancora più sospetto) presente alla cena e molto vicino a Francesco Garofani nella tavolata, abbia registrato le parole di Garofani e ad oggi smentisca le accuse nei suoi confronti scaricando il barile sui misteriosi uomini di Mosca che si nascondono in bella vista un po’ ovunque in questa povera Italia. Non si vuole negare il fatto che la minaccia ibrida russa non esista, anzi, il documento informale presentato da Crosetto è quanto meno una prova del livello di allarme a proposito nelle alte sfere del governo, ma al tempo stesso offrirebbe un’ottima scusa a personaggi come De Dominicis di cogliere al balzo l’antifona e sfruttare a proprio vantaggio questa condizione. A proposito di tutto questo abbiamo chiacchierato con Andrea Muratore che per altro di recente ha pubblicato un libro con New Compton Edizioni, “I confini più pericolosi del mondo” che, pur non essendo focalizzato sul tema che abbiamo trattato in questa intervista, aiuta a dare un quadro completo dei rapporti di forza tra i paesi con cui dialoga quotidianamente la diplomazia italiana. Ed è appunto da quei rapporti di forza che deriva, in ultima analisi, la politica interna del nostro Paese che, se non interpretata attraverso questa chiave di lettura, risulterebbe completamente priva di senso. Dunque, Andrea, si dice che la vicenda di Garofani sia legata a dei presunti spioni legati a Mosca, ma tu che ne pensi?

Non capisco perché chiamare in ballo la Russia senza prove o certezze esplicite. Non abbiamo letto il documento di Crosetto? Se siamo in situazione di guerra ibrida con gli avversari, chiamare a richiamo l'ipertrofia dello spionaggio russo significa dar corda e esagerare la loro potenza. Usiamo il rasoio di Occam e concentriamoci su ciò che c'è di evidente, che parla di una Russia incapace di esercitare reale influenza sul Paese e che al massimo può crogiolarsi nelle esternazioni della portavoce del ministero degli Esteri o sulle polemiche stantie dell'ambasciata a Roma. Ma l'idea pasoliniana del sapere senza avere le prove può permettersela, appunto, Pasolini, e da alunno del professor Giannuli già di per sé la ritengo fuorviante a monte. Avere sospetti è un conto, sparare sentenze un altro.