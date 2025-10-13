Nei circoli della destra profonda si fa strada un'idea allettante, Meloni al Quirinale, lo abbiamo capito ascoltando il discorso di Alessandro Sallusti alla Festa del Sole...

Poi è il momento di Ballarati. Se l’uomo è un cavo teso tra la bestia e l’Uber Mensch, allora Ballarati non è un uomo. È un Übermensch di 24 anni, a metà tra Charlie Kirk e Superman e si lancia in tutta un’intemerata di invettive contro la gestione dell’immigrazione, non solo critica. Anche propositiva, la remigrazione. Poi parla delle donne, che ormai da tempo son tutte di sinistra e che non si sentono più realizzate nel fare figli. Spiega poi che il giorno dopo sarà a Sondrio per una manifestazione spontanea di persone che si raccoglieranno in segno di protesta contro un drammatico episodio. Una donna a cui un immigrato irregolare ha strappato un’orecchia a morsi e che poi dallo stesso stata stuprata. È davvero il nuovo Charlie Kirk italiano. Parla un corretto italiano con cui esprime le sue tesi radicali, è di presenza imponente, il tono di voce suadente, convinto fino in fondo di dire cose che hanno un senso e parla alla pancia del pubblico. Però non si ferma, non molla il microfono, come i figli unici che non passano mai la palla. Borgonovo guarda il moderatore e gli fa un segno, si tocca la guancia. In quel momento spero con tutto me stesso che non si tratti di un ordine in codice, o di un via libera, insomma, ad un cecchino nascosto chissà dove pronto a premere il grilletto per abbatterlo. Non è così grazie a Dio e Borgonovo abbandona il palco o per noia, o, più plausibilmente, per un impegno improrogabile. Scherza, dice di essere atteso “alla festa del Pd”. Finito il comizio pranzo con Federico, ci mangiamo un bel piatto di rigatoni al ragù gentilmente offerto, dopo di ché si uniscono al tavolo due ragazzi sulla trentina, secchi di corporatura e dai capelli rasati, anche loro con maglietta nera e tatuaggi sugli avambracci, Francesco e Andrea. Andrea ha gli occhi di due colori diversi e una farfalla tatuata sul collo. Con loro chiacchiero un po’, domando cosa ne pensino di Giorgia Meloni, e mi rispondono che quello che dice Sallusti è vero, la Meloni è dovuta scendere a compromessi. Però meglio lei di tutti i governi tecnici passati, ma ad ogni modo Lealtà e Azione, non vuole fare politica, ma agire concretamente, fare beneficenza. Parlano sinceramente, appassionati. Per quanto riguarda Gaggiano è stata loro l’idea di mettere un carrello davanti al supermercato della cittadina per dare a tutti la possibilità di donare un alimento alle famiglie italiane povere con un certo Isee. L’Anpi, mi racconta, però, ha denunciato la cosa al comune per discriminazione. Non si possono distribuire aiuti solo alle famiglie italiane, bisogna farlo con tutti. E quindi gliel’hanno fatto togliere, ma l’Anpi non ha provveduto a sostituire l’iniziativa con una che fosse più inclusiva. Il cibo è poco, non si può aiutare tutti, ma almeno loro facevano qualcosa di utile a qualcuno, mi dice. Mi spiega che una volta, distribuendo il cibo raccolto, gli è capitato di dare un uovo di pasqua ad una bimba che si è messa a piangere. Solo dopo un po’ si accorgono che ho il badge da giornalista e mi chiedono un’intervista. Gli rispondo che l’abbiamo già fatta e non se ne sono nemmeno accorti. È tempo di andare, e dopo la piacevole chiacchierata, come se fossi il presidente della Repubblica vengo scortato all’uscita da Francesco e da altri due ragazzi pieni di tatuaggi, uno dei due è un tatuatore, è Davide Cancelli. Ringrazio per il pranzo e l’accoglienza ed esco dal parcheggio. Cerco l’attivista incontrato all’inizio, ma non c’è più nessuno. Effettivamente sarà andato a pranzo, magari con quelli della Digos.