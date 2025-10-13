Ascesa e caduta di Danilo Coppola: la sua storia parla di un'Italia che è ancora meglio nascondere. L'immobiliarista resta in carcere. E non è una buona notizia

Soldi e mattoni. Una coppia di elementi che vanno spesso a braccetto, specialmente in Italia. Di storie che hanno quattrini e cemento come protagonisti ce ne sono tante, dagli anni Novanta fino ad oggi. Danilo Coppola è uno degli imprenditori che hanno vissuto quel binomio in una carriera lunga vent’anni, iniziata a Roma e proseguita a Milano. Il vecchio e monumentale potere e quello nuovo che guarda lontano, al futuro. Due decenni di inchieste, tentate evasioni, assoluzioni e condanne. Molte cose nel nostro Paese in quel lasso temporale sono cambiato. Altre, invece, sono rimaste le stesse. L’ascesa e la caduta di Coppola per molti versi rispecchiano questa tensione. Nel 2005 Report manda in onda un servizio di Paolo Mondani che parla proprio di lui, che al tempo ha 37 anni ed è un “giovane e rampante immobiliarista”. Si parte dalla borgata Finocchio, Roma. La domanda è: come si fa a diventare l’ottavo uomo più ricco del mondo partendo da lì? Con i mattoni, appunto, ottenendo permessi, costruendo palazzi e trasformando cinema in supermercati. Mondani va sotto casa della famiglia, dal balcone la madre gli dice che non c’è, un amico dei Coppola scende in strada e minaccia di chiamare i Carabinieri. Alla fama si abitueranno presto. È nell’estate di quell’anno che il nome di Coppola diventa un nome che ritorna costantemente nella cronaca per il gran movimento tra palazzi acquistati e rivenduti al rialzo. Coppola diventa ricchissimo: “Ho un asset immobiliare per circa 3 miliardi e mezzo di euro”, dice a Report. È uno dei “nouveaux entrepreneurs”, come li definisce Ferruccio De Bortoli in un editoriale sul Sole 24 Ore. Ma Coppola stava speculando o è stato semplicemente in grado di “anticipare i tempi”?