E ora? Con la pace finisce il movimento? O aspetta una guida alla sua altezza?

Giravamo tutti con un libretto in mano, nel 1999. Sgualcito. Tascabile. No Logo, di Naomi Klein. Dietro quella massa di persone c’era un libro. Stampato. Di carta. Come un breviario. Non ho visto un libro nel 2025. Ho visto un disagio profondo, innescato dalla parola Gaza, che si è liberato in un movimento informe, tentacolare, in cui la politica (tutta la politica) ha infilato a forza discorsi di una bassezza provinciale, liti da condominio, o da social. Da follower e da hater. Improvvisi flash, slogan, poche parole appiccicaticce buone per un articolo di giornale. Post. Non libri. Cosa vi aspettavate, dunque? Nel 1999 l’umanità era altrettanto varia e composita. E, se devo dirla tutta, anche più bella. Le sneaker erano sneaker e non erano “vintage” perché erano “dentro” il loro tempo. Oggi, che le sneaker sono tutte uguali e somigliano a ferri da stiro, lo “stile” viene definito “vintage”. Da un lato è vero: lo stile lo abbiamo lasciato alle spalle. Dall’altro, quell’aggettivo, sancisce definitivamente un “non ritorno”. “Vintage” vi condanna all’ “imitazione”. Non siete più “veri”. Per questo vi afflosciate. Ma non si può essere “veri” se non c’è un libro dietro. Non si può avere “stile” attraverso la frammentazione dei social. Non si può avere “identità”. Siete vintage. Noi, invece, siamo semplicemente vecchi. Oggi viaggia tutto sul suono del silenzio. Dalle informazioni wi fi alle auto elettriche. Noi avevamo quel noise elettrico alla Kraftwerk dei modem a 56 kbit/s. Le informazioni avevano un loro peso specifico. La nostra capacità di calcolo veniva inserita negli slot manualmente, compravano ram, ci pungevamo le dita. Oggi siete attraversati da una informazione invisibile che vi schiaffeggia il cervello senza che ve ne rendiate conto. Dio che voglia di un libro. E di una Mustang degli anni Settanta con la marmitta spappolata. Torniamo ad adesso. Eravate brutti, scomposti, confusi, ineleganti, brandizzati, alla mercé di concetti bolsi. Volevate “sensibilizzare” ma era ovvio che ove la pace fosse arrivata sarebbe stata dettata dalla cosa più insensibile in natura: il denaro. (E’ un elemento naturale, una creazione dell’uomo. Così come il nido è una creazione di un uccello). Però eravate lì. E adesso che il denaro, con il suo ciuffo rosso e la sua Trump Tower, ha mostrato tutto il suo potere vi sentiti umiliati, confusi, demotivati. Vorrei tranquillizzarvi: il mondo è destinato a peggiorare. Siete contenti?