Milano e il mattone, San Siro venduto, il Leoncavallo e le proteste per Gaza: è negli spazi che si decidono le sorti della politica

La Milano da bere è diventata la Milano del mattone. Un passaggio nemmeno così troppo brusco a ben guardare. Da anni è così. Tra le ultime tappe di questa metamorfosi c’è l’inchiesta sull’urbanistica della Procura di Milano, che aveva parlato di una “incontrollata espansione edilizia” condita da un presunto “patto corruttivo” tra amministrazione comunale e imprenditoria, tra Commissione paesaggio e alta società meneghina. Il Tribunale del Riesame ha pesantemente demolito le accuse rivolte all’architetto Alessandro Scandurra (Commissione paesaggio) e ad Andrea Bezzicheri di Bluestone per diversi progetti, dall'Hidden Garden al Pirellino. Le argomentazioni della Procura, per le magistrate Vincenza Papagno, Francesca Ghezzi e la presidente del collegio Paola Pendino, “non convincono”. Una vera morale di questa storia si avrà solo dopo il ricorso in Cassazione, ma la reazione alla notizia dell’apertura di un fascicolo è già di per sé indicativa. Si moltiplicarono in quei giorni le critiche al “modello Milano”. Attacchi non riconducibili solamente alle ipotesi investigative: è uno scontro culturale. La novità, a Milano, è come un rullo compressore, spiana ciò che ha davanti, non importa quanto profonde siano le sue radici. San Siro è stato venduto a Milan e Inter per 197 milioni. Il Meazza poi sarà abbattuto. Quei terreni ospiteranno un nuovo stadio, più bello e moderno, ma senza storia. Una decisione arrivata con il favore delle tenebre e una maggioranza di 24 a 20 in consiglio comunale. Beppe Sala ha detto che il prezzo è giusto, nessun trattamento di favore ai due club, il progetto sarà affidato a Lord Norman Foster e David Manica. Gli ultras dell’Inter hanno parlato sui social: “I ricordi non possono essere demoliti”. Le luci a San Siro si spegneranno, ormai la decisione è presa. Forse era necessario, una scelta sofferta ma inevitabile. C’è una Milano che procede spedita e un’altra che invece vuole restare ferma. Altro nodo sulla linea spaziotemporale milanese: lo sgombero del Leoncavallo. Chi era fuori dai cancelli del centro sociale occupato al numero 22 di quella strada ne parlava come se questo esistesse da sempre. Una presenza talmente sostanziale da diventare scontata. E quando ha smesso di esserlo la gente è scesa in strada per difenderlo. Ancora: c’è chi guarda lontano, all’innovazione e al futuro; altri, al contrario, si ostinano a muoversi a una velocità diversa, lentamente, tenendo conto di chi resta indietro.