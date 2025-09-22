L'ITALIA BRUCIA! Manifestano per la pace e scatenano una guerra? Le bandiere pro Gaza, la guerriglia, l'assalto alla stazione di Milano e le cariche della polizia: la Gen Z ha fallito?

Oggi, a Milano, è accaduto appunto qualcosa di simile. Il Corriere della Sera, sulla sua prima pagina web, esordisce con un articolo a firma di Elisabetta Andreis e Giovanna Maria Fagnani, che titola: “Scontri a Milano, oggi: i manifestanti entrano in stazione Centrale. Cariche, fumogeni, lanci di pietre, vetri rotti”. E poco più in basso, nel sommario: “Una frangia di violenti ha utilizzato cartelli stradali, cestini e transenne per rompere vetrine e porte di accesso alla stazione. I treni in partenza sono stati bloccati, mentre quelli in transito per oltre un’ora hanno saltato la fermata. Sala: il vandalismo di frange violente non aiuta la causa". Un disastro. Semplicemente un disastro. Un’immagine dieci volte peggiore della grottesca intervista all’incappucciato e poi redento Sangermano, con cui abbiamo stabilito un parallelismo utile sul piano mediatico, ma inconsistente su quello politico. Riguardo gli scontri di oggi, le parole del primo cittadino meneghino sono effettivamente ineccepibili. Ma bisogna andare più a fondo. Ed analizzare due fattori di questa inutile e controproducente violenza, contro un bene peraltro pubblico come è quello della stazione. Quello esogeno e quello endogeno. La mia generazione ha fallito su entrambi. Punto. La Gen Z (1995-2012 o giù di lì) è politicamente morta. Atrofizzata dai cellulari, tenuti come appendici delle braccia, ipnotizzata da fenomeni del web che divengono miti intoccabili e depositari di verità rivelate. O forse addirittura padri putativi, che quando diventano troppo ingombranti, come suggeriva un articolo de La Fionda sul Fatto, vengono assassinati in piena continuità con l’Edipo Re. Come è accaduto con Charlie Kirk, libero pensatore, eroe della provocazione, vittima di un Paese troppo pieno di armi d’assalto in mano a gente mentalmente disturbata. Problema di cui forse neanche lui si era reso conto.

Ma chi giustifica il suo omicidio con questa scusa, invece di concentrarsi sulla debolezza dialettica degli “zoomers”, è un povero idiota, oltre che un essere umano senza pietà. Perché questo è il fatto. A livello endogeno, i figli del 2000 non sono quelli sognati da Lucio Dalla, ma la versione più stupida e pericolosa dei millennials descritta da Tyler Durder in Fight Club. Incazzati con il mondo che li ha delusi, soli; ma adesso preda di ideologie pericolose (wokismo e pensiero Maga) e cattivi maestri. E questo è accaduto a Milano. Qualche barbaro ha cominciato a rendere la manifestazione un’occasione per spaccare tutto e gli utili idioti gli sono andati dietro, diventando inconsciamente preda dei “giornali dei padroni”, in cambio di 30 minuti di sfogo dalla vita nella cameretta. Quella che li carica di rabbia. Come nei film distopici. Che pietà.