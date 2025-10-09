E se non è Israele a proteggere l’Italia, chi dovrebbe esserlo?

Ma innanzitutto l’Italia non ha bisogno di alcuna protezione, abbiamo abbondanti basi militari americane, con testate nucleari sul nostro territorio, controllate dagli Stati Uniti. Israele sarà pure il paese che controlla il 48% del mercato mondiale della cyber security, ma non è l’unico, ci sarebbero alternative in Europa e nella Nato. Israele, peraltro, non è membro dell’Alleanza Atlantica. Quando parliamo di sovranità bisogna intendersi, i nostri governanti sono assai poco sovrani. Craxi, Andreotti e altri in passato hanno rivendicato la sovranità, e l’hanno pagata. Ma una cosa è rivendicarla nei confronti degli Stati Uniti, un’altra nei confronti di Israele, che non è nemmeno un Paese che ci ha sconfitto in guerra. La realtà è che questo governo è composto in buona parte dagli eredi di coloro che nel 1938 votarono le leggi razziali, consegnando 8000 cittadini italiani di religione ebraica ai nazifascisti. Questi dovrebbero ricordarlo ogni volta che chiedono voti agli italiani. Hanno la coda di paglia, e per questo motivo si schierano tutti con Israele, fino ad arrivare a diventarne alleati diretti. È chiaro come il sole che il Mossad in Italia fa quello che vuole.

A proposito: quando stava per scoppiare la guerra in Ucraina, c’era stata un’offerta a Kiev, da parte di Tal Dilian per la vendita del software Predator. L’Ucraina rifiutò, mostrando più indipendenza degli stessi Stati Uniti

Zelensky sarà pure un figlio di puttana, ma non è scemo. Putin e Netanyahu son grandi amici. L’attuale capo di stato di Israele è stato sei volte al Cremlino, nessun altro leader occidentale lo è stato. E due giorni fa, prima dei negoziati, Putin e Netanyahu si sono telefonati. Hanno interessi comuni. Putin vuole il controllo dell’Ucraina, Netanyahu quello dei territori palestinesi. Molti oligarchi russi, inoltre, sono di origine ebraica e hanno passaporto israeliano, come Abramovich, ex proprietario del Chelsea.

Poi c’è l’immagine dell’Arco della Pace a Berlino con la bandiera israeliana proiettata sopra

La Germania è uno dei maggiori sostenitori di Netanyahu. Ma la Germania nazista fu quella che mandò a morte 6 milioni di ebrei. Noi italiani, invece, fummo complici delle leggi razziali del 1938. E’ lì che abbiamo perso davvero la nostra indipendenza, più ancora che nel 1945. Fino ad allora l’antisemitismo non era diffuso in Italia, gli ebrei erano parte integrante della società, avevano partecipato al Risorgimento, alla Prima guerra mondiale, e persino al fascismo. Parliamo di 50.000 persone su 40 milioni di abitanti. Mussolini nel 1938 decise di privarli dei diritti, e molti finirono deportati nei campi di sterminio. Dunque il problema non è Hamas, non sono i palestinesi, non sono gli arabi. Il problema siamo noi. Se abbiamo colpe con la storia, dobbiamo regolarle con chi di dovere, non farle pagare ai palestinesi.

Senti, tornando al calcio, secondo te, chi vincerà il 12 ottobre, tra Italia e Israele?

Sportivamente parlando, l’Italia non va ai Mondiali da due edizioni, e se mancasse la terza sarebbe una tragedia sportiva. Ma le tragedie sportive vanno prese con ironia. L’importante è che vinca il migliore. Come diceva Nereo Rocco quando allenava la Triestina “speriamo di no”. Quel che conta è che la partita non diventi pesantemente condizionata dal clima politico internazionale. Spesso si impedisce ai tifosi in trasferta di seguire la squadra per motivi di ordine pubblico, lo stesso si può fare anche in questo caso. Altrimenti, se il governo vorrà farsi bello agli occhi di Netanyahu, faccia pure. Ma ricordiamo che Netanyahu è sotto mandato della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità.

E poi Udine non è proprio un luogo qualsiasi per l’Italia, giusto?

Trieste, per decenni, fu divisa tra Italia e Jugoslavia. Ci siamo dimenticati del fatto che fino ad un momento preciso della storia, a Trieste vi erano due squadre, una che giocava nel campionato italiano e una in quello jugoslavo. Negli anni ’90 abbiamo visto arrivare profughi e migranti dalle guerre dei Balcani. Questo dovrebbe insegnarci che gli Stati non sono per sempre: l’Unione Sovietica non esiste più, la Jugoslavia non esiste più. Dopo il 1989 è crollato il Muro di Berlino, poi l’URSS, poi la Jugoslavia, che era un paese multietnico e multireligioso, l’ultimo grande esperimento europeo di convivenza di popoli diversi. E oggi, guardando una carta geografica, dobbiamo ricordare che quello che vediamo potrebbe cambiare in pochi anni o decenni. Negli anni ’90, Trieste era un esempio di convivenza e poi è diventato un campo di battaglia. Anche il Papa, in quel caso, si spese profondamente per favorire la dissoluzione della Jugoslavia

Che idea ti sei fatto di Leone XIV? Ad esempio, nessuno ha ancora detto nulla sul silenzio del Vaticano a proposito del suicidio del povero Paolo Mendico, e pure su questa guerra non mi sembra sia così tanto un erede di Papa Francesco. Forse è presto a dirsi, perché c’è in ballo il suo prossimo viaggio, in Libano…

Si tratta dei 1500 anni del Concilio di Nicea. Era un viaggio che doveva fare già Papa Bergoglio e che lui in qualche modo ha ereditato. Cosa vuoi che pensi di questo Papa? Ieri ha dovuto intervenire perché il segretario di Stato, Parolin, ha condannato in maniera molto equilibrata la disumanità degli atti compiuti ad Amman il 7 ottobre, e allo stesso tempo la disumanità della reazione israeliana a Gaza. Non mi sembra che Parolin abbia detto nulla di sbagliato e subito l’ambasciata israeliana è intervenuta. Queste parole le avrebbe dovute pronunciare il Papa, non il Cardinale Parolin. Il Papa è dovuto intervenire a sostegno del Cardinale, perché Parolin è un vice-Papa. Ricordiamo che alla prima votazione Parolin prese 65 voti, 15 voti in meno degli 80 necessari. Poi si ritirò, senza che si sappia bene perché, forse non ce lo spiegheranno mai. Non so niente, non voglio fare il complottista, però questi sono i fatti.

Beh anche Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, come si scriveva sulla Stampa prima dell’elezione di Leone XIV, era, ed è, abbastanza inviso a Netanyahu

Pizzaballa è il cardinale che da circa 30 anni, prima come vescovo e poi come patriarca, parla arabo e ebraico. È una persona che ha dimostrato grande vicinanza alla piccolissima comunità cristiana di Gaza, visitandola due volte. È stato l’unico occidentale a visitare Gaza durante i bombardamenti, dimostrando grande sensibilità e percependo anche il sentimento generale del nostro Paese. La signora Meloni non ha molto compreso che gli italiani non vogliono vedere bambini morire sotto le bombe e gente innocente crepare di fame. Gli italiani, dunque, non vogliono vedere un governo troppo allineato ad Israele. Questo non è piaciuto agli italiani, al di là delle loro opinioni politiche. Bastava farsi due passi per strada e parlare con uno spazzino. Tutti, più o meno, pensano lo stesso, ovvero, smettete di ammazzare donne e bambini. Punto. Se l’Italia avesse riconosciuto lo stato di Palestina come Francia e Gran Bretagna, le polemiche sarebbero state molto inferiori.