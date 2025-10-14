Signori, c'è una cosa che nessuno ammette: Netanyahu ha vinto la guerra. Lo dicono per Putin in Ucraina ma non per Israele

Cosa ci dice la realpolitik applicata a Netanyahu? Che sul campo di battaglia Israele sta vincendo. Non solo contro Hamas nella Striscia di Gaza, ma nell'intero Medio Oriente. Certo, come spiegato in apertura dell'articolo a un prezzo altissimo, al costo di massacri, carneficine, migliaia di civili innocenti uccisi. L'analisi fredda e razionale ammette poche repliche: Tel Aviv ha messo fuori gioco l'Iran rischiando di scatenare una nuova guerra nella regione. Ha neutralizzato la Siria di Assad, colpito gravemente Hezbollah e il Libano, così come gli Houthi nello Yemen. Non solo: ha addomesticato l'Egitto vendendogli gas e altre risorse energetiche e, attraverso la fondamentale sponda statunitense, ha silenziato ogni possibile protesta diplomatica da parte di Arabia Saudita (che, temendo di essere colpita da Tel Aviv, ha chiesto e ottenuto lo scudo nucleare dal Pakistan), Emirati Arabi e Qatar. L'Europa ha più volte chiesto a Netanyahu di fermarsi, criticano quanto accaduto a Gaza, ma nei fatti nessuno dell'Unione europea ha mai fatto niente per fermare davvero Israele. E gli Stati Uniti? Anche loro faticano a tenere bada il loro alleato israeliano, al punto che talvolta sembra che sia Tel Aviv a tenere Washington per la cravatta e non viceversa.