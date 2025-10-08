A due anni dal 7 ottobre l’intervista che dovete ascoltare l’ha fatta Pubble a Ilan Pappè contro Netanyahu, i media italiani (“peggio di quelli israeliani”), le lobby in Occidente e “La fine di Israele” (il suo ultimo libro)

Pappè risponde anche a un’obiezione che spesso è stata fatta dai sostenitori di Israele. Se è vero che la condotta di Netanyahu è da condannare, è altrettanto vero che Bibi se ne andrà presto. A quel punto, mentre lui verrà processato, lsraele avrà modo di rinascere moralmente. Ma sarà davvero così? Non per Pappè: “Questo è qualcosa di importante da capire. Se Netanyahu dovesse perdere le elezioni, cosa possibile, del 2026, la politica israeliana non cambierà. Gli amici messianici di Netanyahu non vogliono solo prendere il controllo della Palestina storica, West Bank e Striscia di Gaza, e annetterle a Israele. È chiaro che stanno pensando al sud del Libano, al sud della Siria, dicendo che sono parte dell’antico Regno di Israele, l’hanno letto nell’Antico Testamento. Quello che conta, la cosa più importante che emerge da questa nostra conversazione, è che Israele non è mai stato una democrazia. È stato una democrazia forse per gli ebrei, e ora rischia di non esserlo più neanche per loro, ma non è mai stata una democrazia per i cittadini arabi e dal 1967 non è di certo una democrazia per la gente della West Bank e di Gaza”.

Uno step fondamentale, a dimostrazione di ciò che Pappè sostiene, è poi l’interpretazione che si deve dare, secondo lo studioso, del sionismo: “un progetto, la soluzione agli occhi dei governi europei al problema dell’antisemitismo. L’Europa,” spiega Pappè, “soprattutto quella centrale e dell’est, non accettava gli ebrei come europei. E quindi cercava una soluzione. L’idea che gli ebrei potessero abbandonare l’Europa e andare in Palestina come parte di un piano divino diventò un piano molto attraente e questa è stata la prima fascinazione europea per il sionismo”. A cui si aggiunge, poi, lo spettro, anch’esso europeo, del comunismo: “[I socialisti, ndr] sognavano di togliere i palestinesi dalla Palestina per costruire una società socialista per gli ebrei. Quindi costruisci i kibbutz e allo stesso tempo cacci via i palestinesi lì dove costruisci i kibbutz. In poche parole, l’Europa ha promesso agli ebrei europei che non era dell’Europa”.