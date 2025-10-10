Campo Largo? Sì, ma ben nascosto. Ecco come Schlein, Renzi e Conte rischiano di giocarsi pure una Toscana “già vinta”

Quando va tutto bene sii contento, ma portati sempre nel letto, la sera, il pensiero della prossima cosa che potrebbe andare male, perché servirà a svegliarsi domani con i piedi per terra e la consapevolezza che anche mentre ci si sente vincenti si è pure perdenti. E’ uno di quegli insegnamenti buttati là da un nonno in una di quelle indimenticabili chiacchierate semplici tra un uomo saggio e un nipote con la tendenza un po’ troppo accentuata al “vado a prendermi tutto quello che voglio, ogni volta che voglio”. Quell’insegnamento, forse senza che quel nonno se ne rendesse conto, è stato uno di quei tatuaggi dell’anima guardarti e riguardati, anche allo specchio, tutti i giorni. E a quell’insegnamento è venuto da pensarci anche qualche giorno fa, chiedendosi quale può essere, in questo momento storico, il pensiero della cosa che potrebbe andare male di Giorgia Meloni, quella a cui, adesso, sta andando tutto più che benissimo. La risposta? La Toscana.

Sì, “tutto alla grande, ma in Toscana perdo sicuro” è il pensiero sintetizzato che potrebbe stare nella testa di Giorgia Meloni adesso. La premier e tutta l’alleanza di centrodestra sanno benissimo, praticamente da sempre, che, vinte le Marche e vinta la Calabria si può pure provare a combattere, tutto sommato, in Campania grazie a un Fico che non scalda i moderati, ma che in Toscana non c’è storia. I sondaggi parlano chiaro già da prima che si conoscesse il nome del candidato della coalizione di sinistra. Poi quando il nome è stato ufficializzato, Eugenio Giani, quei sondaggi sono diventati quasi una irrevocabile sentenza anticipata. Occhio, però, perché se il povero Eugenio Giani è “l’incubo” di Giorgia Meloni, l’incubo di Eugenio Giani rischia di essere un mostro a più teste con i visi di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Matteo Renzi e, ora, pure di Antonella Bundu, ex compagna di Piero Pelù e autodefinitasi “donna nera, fiorentina e di sinistra”. Ma c’è da andare per ordine.