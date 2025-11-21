"Ogni colpo di minchia un ancòra", riflessioni finali sulla legge sul consenso sessuale

È stata approvata dalla Camera dei Deputati all’unanimità, con 227 sì, la proposta di legge Boldrini in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. La novità sostanziale introdotta è “il consenso libero e attuale”.

Cosa c’è di nuovo rispetto a prima? Che la precedente legge si fondava, in assenza di specificazioni, sulla manifestazione del “dissenso”, da cui la frase “un no è un no”. Dall’assenza della manifestazione del dissenso, in altre parole, derivava la manifestazione del consenso, come l’altro famoso detto “chi tace acconsente”.

Da adesso, ove la proposta di legge passasse anche al Senato, il tacere non è più “un bel tacere” ma bisognerà esprimere espressamente (scusate il bisticcio di parole, ma l’amore non è bello se non è litigarello) il consenso. Non solo: bisognerà anche che questo consenso espresso sia “attuale”.

Adesso, facciamo attenzione: cosa vuol dire “attuale”? Attuale, secondo il dizionario, significa “nel momento presente”, che, come si sa, è diverso dal momento, mettiamo, di un minuto fa. Avete presente il Panta Rei? Peggio.