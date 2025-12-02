Da Bologna a Firenze, le città scaricano la papessa pro-Pal Francesca Albanese, ma il problema è più grave e toglierle la cittadinanza onoraria non è la soluzione

Qualcuno dica a Francesca Albanese che usare la stessa formula magica in varie occasioni non funziona. L’attacco del 7 ottobre 2023 va condannato perché la violenza è sempre sbagliata, ma è pur sempre una reazione all’occupazione israeliana.

L’assalto politico e un po’ imbecille alla redazione de La Stampa durante il venerdì di sciopero (altro weekend lungo)? “Sono anni che dico che non bisogna commettere violenza nei confronti di nessuno. Al tempo stesso, che questo sia anche un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro cioè riportare i fatti”.

Insomma: la violenza è brutta, ma. Come “non sono razzista, ma”.

È giusto che i giornalisti non diano lezioni a Francesca Albanese su come si svolge il ruolo di Relatrice speciale. Perché Francesca Albanese si sente di poter dare lezioni di giornalismo alla stampa? Soprattutto se i giornali, evidente, non li legge. Altrimenti avrebbe scoperto da tempo che la linea de La Stampa, sì pluralista (ospitano Bernard Henri-Levy), non è esattamente piegata a Israele.

Basti ricordare le parole di Andrea Malaguti lo scorso 7 ottobre all’incontro organizzato dallo Cnel: “Pensavamo in realtà di venire a fare, come dire, un confronto disteso, ho scoperto che improvvisamente siamo sul banco degli imputati, perché nell’ultima ora all’incirca ho scoperto di essere nell’ordine un simpatizzante di Hamas, sono di essere antisemita, di essere andato con la flottiglia a Gaza e di avere dato parola sul sul mio giornale.” Quindi l’azione dimostrativa in una sede di un giornale dovrebbe essere un monito per chi?