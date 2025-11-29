Francesca Albanese ha detto l'ovvio: la violenza sta nell'aria, è come il Capitale. E chi la critica in realtà la finanzia

Dopo l’attacco alla redazione del quotidiano La Stampa, Francesca Albanese, durante l’evento Rebuild Justice, ha condannato l’azione ma ha aggiunto “che sia di monito”. E via di scandalo e di presa di distanza e di condanna, come se la Albanese non avesse detto invece qualcosa di ovvio: la violenza sta nell’aria, essa non può essere istituzionalizzata e a chi tocca non s’ingrugna. Certo, la redazione della Stampa non c’entrava nulla, così come non c’entrano nulla i civili e, se volete saperlo, non c’entrano nulla neanche i militari di professione.

La violenza è come il Capitale: è un oggetto inorganico (sì, per quanto “spirituale”, la violenza è un becero oggetto, come l’anima o Dio, del resto).

Non so perché ma le parole della Albanese, oggi, mi sono sembrate quasi metafisiche. Ricordiamo che in Italia esistono parecchie fabbriche di armi, per uso sia civile che militare – Leonardo, Beretta Holding, Fincantieri, RWM Italia, Iveco Defence – e che il nostro ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato senior advisor di Leonardo mentre ricopriva la carica di presidente della Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD) di Confindustria.