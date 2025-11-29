Zerocalcare snobba Roma e si “milanesizza” per la presentazione in anteprima del nuovo fumetto “Nel nido dei serpenti”? Altro che Rebibbia, ma c’è pericolo che lo vedremo ordinare una brioche?

Ci siamo, il prossimo 5 dicembre esce “Nel nido dei serpenti”, il nuovo fumetto di Zerocalcare. Una notizia che già così fa partire il conto alla rovescia a priori. Perché ogni volta che Michele Rech pubblica qualcosa di nuovo è festa grande. Ma in realtà la vera bomba è un’altra: l’anteprima si farà il 4 dicembre a Milano. Lombardia. Non Roma. Non Rebibbia. Ma Milano. Che paura. Per chi lo segue sempre, e chi scrive c’è dentro fino al collo, questa cosa può essere considerata più di un paradosso cosmico. E mo’ che fine farà quel Michele che si sente male al solo pensiero di uscire fuori dal raccordo? Non siamo pronti per vederlo ingoiato dai grattacieli, dai filtri Instagram, dalle brioche (perché a Milano i cornetti manco esistono, che dolore) e da quel modo di parlare di chi sembra sempre in procinto di firmare un contratto. Del resto bisogna fatturare. Un mondo decisamente troppo ingessato e composto per chi è un prolungamento stesso della periferia romana. Ovviamente stiamo scherzando. O forse no. Perché c’è poco da fare, la prima presentazione del nuovo fumetto doveva essere a Roma, inutile fare i finti diplomatici. Perché Zerocalcare Roma ce l’ha cucita addosso come se fosse una doppia pelle. O molto di più. È il posto dove i suoi iconici personaggi prendono vita.