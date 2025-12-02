Ok, ma chi è Giuseppe Cavo Dragone, il "generalone" a capo della Nato che parla di guerra ibrida alla Russia nel mezzo dei negoziati di pace

Inoltre, fra tutti i curriculum che si sono alternati alla presidenza del Comitato Militare, il suo è quello di un uomo della marina, ammiraglio, e non generale, e questo denota una cosa. Ovvero che la marina militare rispetto alle forze di terra, impegnate a in tutta una serie di problematiche di derivazione tecnica (droni, carrarmati, tecnologie varie, tattiche militari, ecc. ecc.), è il cuore pulsante del pensiero strategico della Nato, dove si ragiona più di massimi sistemi. Cavo Dragone come buona parte dei generali nella storia d’Italia è un piemontese, ma un piemontese decisamente sui generis. Nato nel ’57, Dragone proviene dalla valle Scrivia, al confine con la Liguria, inizia la sua carriera all’accademia navale, a 19 anni. Frequenta scuole di volo della marina americana, diventa pilota di caccia. Quei caccia che decollano e atterrano in mezzo al mare. Primo comandante della portaerei Garibaldi, poi dell’accademia navale. Capo del comando interforze per le operazioni delle forze speciali, poi capo di stato maggiore della marina e della difesa prima di approdare all’attuale ruolo. Ma oltre alla biografia occorre leggersi il concetto strategico della Nato a cui ha contribuito il buon Dragone, pubblicato nel settembre del 2022. Un documento nel quale la Russia rappresenta una minaccia superiore rispetto al passato, figura la Cina come antagonista sul piano globale. Cavo Dragone è poi l’uomo che ha introdotto il ragionamento strategico sulla famosa guerra ibrida di cui parla Guido Crosetto. Le parole di Dragone, purtroppo, non sono state pronunciate a caso. Difficilmente a quei livelli uno si lascia scappare una sciocchezza se non la pensa. La guerra ibrida di cui si parla ultimamente, a livello di vulgata, è intesa soprattutto come guerra di propaganda, ma il pensiero di Dragone è volto al lato cyber. La Nato è un’alleanza difensiva, non certamente difensiva, dunque tutti i dipartimenti specializzati nel lato cyber della difesa, dalle parti del baltico, in Estonia, a Tallinn, in particolare, Nato Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, appunto. E se ci pensate non è poi da molto che Trump, nonostante gli sforzi diplomatici per metter fine alla guerra in Ucraina, al tempo stesso abbia ordinato la sostituzione della targhetta all’ingresso del Pentagono con una nuova che recitasse “Ministero della guerra”, piuttosto che della difesa.