Il padre di Andrea Sempio nelle foto con abiti come quelli trovati (poi bruciati) nel 2007? Ok, ma la vera suggestione è perché addirittura il GICO della GdF sta indagando sul Delitto di Garlasco

Si vedono gli inquirenti, si vedono le gemelle Cappa, si vede la loro mamma, Mariarosa Poggi (moglie di Ermanno Cappa e zia di Chiara) immortalata più volte anche con dettagli e primi piani, si vede Andrea Sempio anche mentre è assorto a guardare da dentro l’abitacolo di una macchina. Viene da chiedersi: chi le ha scattate? E perché? E poi sì, c’è anche la foto in cui si vede Giuseppe Sempio, con l’occhio che – per chi sta dietro da tempo a tutto ciò che riguarda il delitto di Garlasco – finisce inevitabilmente per notare qualcosa di decisamente suggestivo: il babbo di Andrea Sempio, quel giorno, indossava pantaloni larghi avana e una canottiera bianca. E un paio di pantaloni bianchi avana, insieme a alcune canottiere bianche, erano anche nel sacchetto di plastica con dentro indumenti apparentemente macchiati di sangue trovati in un canale una decina di giorni dopo il delitto di Chiara Poggi da un agricoltore.

Abiti che furono repertati, analizzati (i RIS di Parma stabilirono che quello che sembrava sangue fosse, in realtà, vernice) e poi fatti bruciare dall’allora capitano Cassese dopo aver stabilito che non erano utili alle indagini. E dopo aver chiesto anche alla moglie dell’agricoltore di evitare di raccontare del ritrovamento. Quella degli indumenti ritrovati è solo una delle tante storie nelle storie (tra l’altro una delle poche realmente verificate e accantonate non per sciatteria) intorno al mistero di Garlasco. L’associazione di quelli che negli atti di indagine vengono definiti “Reperto Pantaloni Marlboro” e “Reperto Canottiere” con gli abiti indossati da Giuseppe Sempio nelle foto di quel giorno è – è giusto dirlo – una suggestione. Pura suggestione. Roba che sì fa saltare in piedi sulla sedia accorgendosene, ma che vale giusto qualche chiacchiericcio sui social o il farlo notare in qualche articolo o salotto televisivo.