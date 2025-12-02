Il New York Times mette Le perfezioni di Vincenzo Latronico tra i 100 libri dell’anno: finalmente qualcuno racconta la Gen. Y per quello che è; una generazione di schiavi provinciali di design che meritano 144 pagine, non una di più

Così i protagonisti del romanzo (ma continuo a ritenerlo un saggio) di Latronico vanno alle mostre ma non sanno né perché né cosa stanno guardando, e in quelle forme vedono soltanto le tendenze utili che arriveranno nel design dei biglietti da visita dei loro clienti (sì, c’è American Psycho dentro, ma impoverito dal materiale che Latronico tratta: miserevole) o nelle loro pagine web. Vivono in funzione delle doghe dei parquet e delle piante, del quadrato da fotografare senza alcuna attenzione alla visione d’insieme, che sarebbe, appunto, la “narrazione” o il “romanzo” che questa generazione non ha, tanto che il “loro” romanzo generazionale, ossia questo, non è un romanzo. È un catalogo sfogliabile, di poche pagine, di un qual certo insieme di design; leggendolo ti accorgi che i protagonisti, come tutta la Gen Y, sono schiavi: la loro è una vita “urban” e tutte le città sono luoghi di schiavitù (nascono per questo le città: prima luogo di mercato e commercio, poi, dopo la rivoluzione industriale, luoghi di schiavitù in cui anche i “liberi professionisti” sono altrettanto schiavi — ne parlo estesamente in un libretto trascurabile che è il contrario de Le perfezioni, anche se altrettanto, anzi molto di più, breve: Manifesto per le città alla fine del mondo).

Tom e Anna, sono i nomi dei protagonisti, ma potrebbero chiamarsi X e Y: credono davvero che stare chiusi in una stanza del loro appartamento a pitillare ossessivamente su una gabbia tipografica o sulla scelta di un font sia “indipendenza”, credono veramente di respirare aria internazionale soltanto perché stanno a Berlino e ci sono i bovindi. Si rendono conto, per un attimo, che la generazione successiva alla loro sia molto più ricca (e certo, è la generazione delle start-up tech, non quella delle start-up di schiavi al servizio di) e infine si “salvano” grazie a un’eredità che li fa rifulgere dello splendore che hanno sempre inseguito: quello dei camerieri; un resort in campagna, affittacamere insomma.

Quanti ne conosciamo di “designer” così? La valle di Noto, che non a caso compare nel libro, ne è stracolma: anzi, si dice che i falliti di Milano vengano a fare i designer nella capitale del barocco (rovinandola, ovviamente, ma sono gusti), dove — non a caso — si sono sposati Fedez e Chiara Ferragni. È una vita tendente allo “smalto”, quella della Gen Y, ma è lo smalto di un water.