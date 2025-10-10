Elogio di Francesca Albanese, proprio nel momento in cui Trump, Netanyahu e Hamas firmano la pace e tutti la scaricano

La notizia è: Francesca Albanese è stata scaricata dalla politica. Brutalmente, spietatamente, realpoliticamente, come appunto solo la politica sa fare. E’ stata l’ “utile idiota” di una sinistra incapace, di una sinistra schleinizzata, landinizzata, all’inseguimento, col fiato corto, di un movimento che con i partiti non ha nulla a che fare, partiti che si sono trovati il piatto pronto, servito in tavola, e la pietanza era Francesca Albanese, da coccolare, da tirare per il ciuffettino bianco che fa extraparlamentare ma non troppo, quell’indipendenza un po’ chic, quella trascuratezza misurata che ben conosciamo: ah, signora mia, quanto tempo si può perdere dinanzi allo specchio per apparire come se ci si fosse messi la prima cosa che capita a tiro, e non stiamo parlando solo di mise, ma di vero e proprio look “politico”, di “posizionamento”, e la Albanese sembrava, ai partiti, perfetta. E poi fu la Pace e all’improvviso fu: “Mi scusi, ma Albanese chi?”.

Ha iniziato niente di meno che Paolo Pombeni, direttore della rivista “Il Mulino”, il centro di gravità bolognese dell’intelletto accademico, il pub preferito di tutte le emeriti teste di cattedra (nel senso di “a capo”), ansiosi e libidinosi nei confronti del movimento – confuso, ma è un loro vizio, con un movimento “studendesco”. “Dare a Francesca Albanese la cittadinanza onorario di Bologna è contraria alla storia di Bologna”, ha detto il Pombeni, tranchant. Che parte direttamente con la cozzata con la rincorsa sulla nuca sensibile e wannabe della relatrice speciale, specialissima: “Una decisione che non fa onore alla classe politica che amministra la città. Uno scivolamento verso le dinamiche da talk show”, cioè dire: indegna del Pd, roba da litigate televisive, una Iacchetti qualsiasi. Ma chi glielo doveva dire al povero Matteo Lepore, sindaco di Bologna, ansioso di annusare l’aria che tirava a nari spalancate, intuendo, da politico navigato, che la Albanese era la “new best thing der bigoncio”, e che per questo si era affrettato a proporre cittadinanza onoraria, chiavi della città, tappeto rosso, pasta e fagioli e tutto il cucuzzame, dicevamo chi glielo doveva dire al povero Leporello (che come nel Don Giovanni voleva soltanto cantare le conquiste amorose del suo padrone, il Pd, e dunque la Albanese) che all’improvviso, d’embée, “a morte subitanea”, si firmava la pace e dunque all’improvviso: “Albanese, il comico?”.