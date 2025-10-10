I segreti di Simonetta Cesaroni, Garlasco e la cronaca nera ormai degenerata: intervista a una delle ultime vere giornaliste d'inchiesta italiane, Raffaella Fanelli

Ormai la cronaca nera è totalmente monopolizzata dal delitto di Garlasco.

Sì, c'è solo l’omicidio di Chiara Poggi ovunque. Questa attenzione esagerata la ricordo solo per Avetrana (il paesino in cui è stata uccisa Sarah Scazzi ndr), ma Garlasco forse sta andando anche oltre. Non mi piace quello che sta succedendo, i colleghi stanno gestendo male la situazione, non è corretto comportarsi così. Perché, dall'altra parte, c'è sempre una ragazza morta. E soprattutto ci sono due genitori e un fratello.

Escluso l’omicidio Poggi, come pensi che i media stiano trattando gli altri casi di cronaca nera?

La nera è sempre stata al centro dell'attenzione, perché c'è questa passione per il delitto, una sorta di dipendenza nazionale che con Garlasco sta davvero oltrepassando ogni limite. C'è una bulimia della notizia, un’ossessione collettiva che ha reso tutto molto squallido. Questa passione per la nera, tra podcast e salotti televisivi, ha reso quello di indagare lo sport nazionale. Tutti pronti a condannare, tutti investigatori. Poi ci sono i social, che danno a chiunque la possibilità di commentare, di scrivere, di fare indagini senza neanche leggere un atto. Perché poi è questa la realtà. Nessuno legge più i verbali e ognuno fa ipotesi. Ormai sono tutti criminologi. C'è una perdita di credibilità dello stesso lavoro del giornalista, perché stanno seguendo il delitto di Garlasco in maniera morbosa e fastidiosa.

Quale pensi che sia la qualità del giornalismo italiano oggi?

Vedo le trasmissioni televisive e, a parte qualcuna, sono davvero scandalose. Ad esempio una volta Chi l'ha visto? si occupava di persone scomparse. Oggi si occupa di tutt'altro. Quarto Grado è diventato un tribunale e, onestamente, non è così che si fa il giornalismo. Nei salotti televisivi a parlare ci sono opinionisti scelti a caso, persone che non hanno mai letto un atto e non sanno neanche quello che dicono. Poi ora si è inserito anche Fabrizio Corona, c'è di tutto ormai. Prima erano i giornalisti che andavano sul luogo, adesso è Corona che va. Siamo davvero messi male. In tutto questo l'ordine dei giornalisti fa finta di niente, ci sono persone che passano informazioni che non sono neanche verificate. Basta che qualcuno scriva qualcosa e tutti dietro come pecore. È una cosa che prima non si faceva. Io sono giornalista da tanti anni e le notizie le ho sempre verificate. Sempre.

Anche gli stessi avvocati ormai sono diventati dei personaggi televisivi.

Passano da un salotto all'altro. Infatti io mi chiedo, ma il legale di Stasi, fa l'avvocato? Ma lavora? Anche Lovati, l’avvocato di Andrea Sempio, è un personaggio. È assurdo che un avvocato possa essere così protagonista in televisione. Sono come delle star.

Come e quando hai iniziato ad occuparti del caso di Simonetta Cesaroni?

Mi sono occupata del caso di Simonetta Cesaroni già nel 1990 perché ero praticante per un settimanale. Ho intervistato Pietrino Vanacore, conosco la sua famiglia da sempre, sono del mio stesso paese, Torricella, dove vivono anche i miei parenti. Sono andata a scuola con uno dei figli di Pietrino. Ho intervistato non solo i Vanacore, ma tutte le persone che sono state travolte o comunque coinvolte in questa vicenda. Come Raniero Busco (al tempo fidanzato di Simonetta ndr), Salvatore Volponi (il suo datore di lavoro ndr), Francesco Caracciolo di Sarno, che era il presidente regionale degli Ostelli della Gioventù. È una storia che seguo e che conosco da sempre.