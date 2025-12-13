Wake Up Dead Man il terzo movimento di Knives Out: un whodunit politico, gotico e disilluso

Completano l'ensemble Mila Kunis (Geraldine Scott, energica e imprevedibile), Jeremy Renner (Dr. Nat Sharp, cinico e affascinante e marcito), Kerry Washington (Vera Draven, elegante e tagliente), Andrew Scott (Lee Ross, nevrotico e brillante), Cailee Spaeny (Simone Vivane, ribelle e vulnerabile), Daryl McCormack (Cy Draven, ridicolo e influencer ma con ambizioni da dittatorello) e Thsomas Haden Church (Samson Holt, burbero e imponente), con Jeffrey Wright come Langstrom a legare i fili narrativi.

Rispetto al primo, più intimo e whodunit puro, e al secondo, volutamente caricaturale, questo capitolo torna alle radici oscure del genere, con un Blanc più maturo e un ensemble meno stereotipato. È come se attraverso il crimedy o il whodunit si fosse scelto stavolta di dirci di più, oltre a offrirci uno splendido e riuscitissimo intrattenimento.