Delitto di Garlasco, Francesco Chiesa Soprani: “Ermanno Cappa denunciami, l’alibi di Stefania è costruito”. L’ex amico di Paola Cappa ci fa, ci è o se l’è presa a cuore?

5 dicembre 2025

Delitto di Garlasco, Francesco Chiesa Soprani: &ldquo;Ermanno Cappa denunciami, l&rsquo;alibi di Stefania &egrave; costruito&rdquo;. L&rsquo;ex amico di Paola Cappa ci fa, ci &egrave; o se l&rsquo;&egrave; presa a cuore?
Un post affidato a Facebook che sembra un vero e proprio attacco frontale alla famiglia Cappa, con tanto di invito a denunciarlo. Francesco Chiesa Soprani, impresario dello spettacolo e (ormai ex) amico di Paola Cappa entra a gamba tesissima nello show intorno alle indagini sul delitto di Garlasco dopo la diffusione, qualche mese fa, di alcuni audio scambiati proprio con la cugina di Chiara Poggi e l’esposto al Garante della Privacy firmato da sua sorella Stefania. Che, sempre secondo Soprani, avrebbe “costruito un alibi in ogni suo frame”

E’ l’amico (ormai ex amico) di Paola Cappa, l’uomo che nel 2007 aveva portato Fabrizio Corona a Garlasco e che aveva anche provato a ritagliare qualche ruolo alle gemelle Cappa nella TV italiana, ma adesso Francesco Chiesa Soprani è diventato – volendolo o meno – uno dei protagonisti dell’assurdo show che s’è creato intorno alle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi dopo gli audio confidenziali in cui Paola torna a parlare della morte della cugina e si lascia scappare passaggi che, oggettivamente, meriterebbero di essere approfonditi. Tipo quello in cui afferma qualcosa come “se parlo io, ma dovranno darmi milioni”, o quello in cui spiega che sua sorella Stefania non s’è mai davvero ripresa da quel 2007. La diffusione di quegli audio e anche la successiva intervista rilasciata alle Iene costò a Soprani, come anche alle Iene e altri soggetti, un esposto al Garante della Privacy firmato proprio da Stefania Cappa.

“Avevo salvato gli audio come promemoria – ha recentemente raccontato Soprani – se la Procura me li chiede non ho problemi a consegnarli”. Non s’è mai capito, però, se quegli audio siano stati acquisiti negli atti dell’inchiesta o meno. Quello che è certo, invece, è che Soprani da quei giorni ha preso una posizione netta. Quasi di attacco frontale verso l’ex mica. Perché è un kamikaze? Perché è alla ricerca di una rinnovata visibilità? Oppure perché se l’è presa a cuore? Domande a cui – anche se sembra la solita frase fatta – solo il tempo potrà dare risposta, con l’impresario dello spettacolo che in queste ore ha scelto i social per ribadire le sue convinzioni circa le indagini.

“Ermanno Cappa denunciami, così mi spiegherai tutto in tribunale – scrive Soprani su Fabeook - Solo un stolto leggendo le SIT non capirebbe che l’alibi di Stefania Cappa è costruito in ogni suo frame: chiamare Lucrezia (un’amica universitaria assente da sempre dalla vita di Stefania) per oltre 40 minuti; chiamare Lucrezia con il fisso di casa Cappa alle 09.37 per dimostrare la sua ubicazione, dopo averglielo anticipato via cellulare; invitare un amico ‘non amico ma conoscente’, in futuro suo marito, in piscina per avere un appoggio solido e non andare in piscina senza trovare alcuno di conosciuto che potesse testimoniare la sua presenza, in effetti lui conferma al tel a Stefania che sarebbe andato per suo conto in e si sarebbero incontrati li…tanto bastava! E poi l’allontanarsi dalla piscina per doversi recare in un posto, così dice l’amico in SIT (cioè a casa Poggi per la morte della cugina Chiara): notizia ricevuta quindi dalla madre in piscina, come confermato dalla sorella Paola nei miei audio e dalla stessa Stefania Cappa alla Provincia Pavese e non sotto la doccia di casa, come detto in SIT dalla madre e poi confermato stranamente da entrambe le figlie. Pensate veramente che il procuratore Napoleone sia stolto?”

