Delitto di Garlasco e Clean2: che fine ha fatto uno dei PC di Venditti? Nessun giallo, ma un colpo di tacco della Procura di Brescia

Sembra una cosa da poco tra due parti che si scornano ormai in ogni modo e che non sono solo “giudiziariamente contrapposte”, ma in verità non lo è. Perché se la legittima proprietaria di quel dispositivo è la Procura di Pavia, potrebbe significare che i magistrati di Pavia non avrebbero alcuna esigenza di autorizzazioni o permessi per capire cosa c’è dentro un PC che formalmente è loro e che potrebbe aiutare i colleghi di Brescia a aggiungere tasselli per provare a ricostruire tutti i tasselli del così detto “sistema Pavia”. E’ bene, però, insistere sul fatto che le due inchieste, quella sull’omicidio di Chiara Poggi condotta dai magistrati di Pavia e quella per corruzione condotta dai magistrati di Brescia sono, e devono restare, distinte e separate, anche se un filone dell’indagine di Brescia ha portato a far luce sulle strane dinamiche che nel 2017 portarono all’archiviazione, in soli 21 giorni, dell’indagato Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi.

“Di sicuro – ha recentemente dichiarato in una intervista l’ex maresciallo dell’Arma, Francesco Marchetto, che era a Garlasco proprio in quel maledetto 2007 – oggi, secondo quello che leggo in giro sull’inchiesta di Brescia in merito a ciò che si presume accadesse a Pavia, riesco a spiegarmi un po’ meglio l’inspiegabile archiviazione di sette o otto querele che ho presentato nel tempo proprio alla Procura di Pavia. Al di là di questo, però, ritengo che le domande ‘chi ha ucciso Chiara Poggi’ e ‘cosa succedeva a Pavia’ debbano, sì, restare distinte, almeno fino a quando non emergerà qualcosa che le mette insieme”.