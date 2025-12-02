Delitto di Garlasco: già in Procura l’autrice delle foto dei Sempio e delle Cappa davanti a casa Poggi. E quel carabiniere…

In quelle foto, però, non si vede solo Andrea Sempio. Ci sono anche le gemelle Cappa e ci sono diversi scatti anche della madre, Mariarosa Poggi, moglie di Ermanno Cappa e sorella del babbo di Chiara. E’ tutto? In verità n. Anzi, la chiamata in procura della fotografa potrebbe, in realtà, essere servita a fare luce su altre figure immortalate. Su tutte quelle del carabiniere in jeans, maglietta a righe e borsello da spalla che secondo gli inquirenti sarebbe lo stesso dell’immagine parziale che si nota guardando una delle foto scattate dagli inquirenti proprio durante i primi rilevamenti dopo la scoperta del cadavere di Chiara. Ebbene, se luci e colori non ingannano, le foto della Villani rimettono in discussione “il riconoscimento”. E quella figura potrebbe tornare a essere avvolta nel mistero.

Anche perché è di queste ore l’indiscrezione – non confermata e quindi da prendere assolutamente con le pinze – che dalla lettura delle tabelle della perizia della genetista Albani emergerebbe che sulle unghie di Chiara Poggi sarebbero state trovate tracce anche di un altro DNA, oltre a quello riconducibile alla linea maschile dei Sempio. Una voce, questa, che potrà trovare conferma o la definitiva smentita il prossimo 5 dicembre, quindi tra poco più di 48 ore, quando l'intera perizia sarà depositata e trasmessa in vista dell'incidente probatorio del 18 dicembre, quando sarà presa in esame anche la perizia della dottoressa Cattaneo (che, a quanto si dice, ha riscritto l'orario della morte e ipotizzato tempi dell'aggressione molto più lunghi) e le conclusioni dei RIS di Cagliari.