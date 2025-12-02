Caso Emanuela Orlandi, perché il Vaticano da quasi mezzo secolo preferisce subire i dubbi di mezzo mondo pur di difendere il colpevole di turno? Il fratello Pietro: “Ci vorrebbe il coraggio di fare un passo avanti…”

Durante la trasmissione "Storie di Sera", in onda su Rai 1 con la conduzione di Eleonora Daniele, si è tornati sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. 22 giugno 1983. Una telefonata a casa prima di sparire nel nulla. Poi più niente, poi mai più. Nelle ultime settimane si è fatta strada una nuova pista, per certi versi inaspettata. Una pista che legherebbe Emanuela con le ricerche del corpo del giudice Paolo Adinolfi. Dove? Nei sotterranei di quella che ora è la Casa del Jazz a Roma, al tempo una villa di proprietà di Enrico Nicoletti, storico cassiere della Banda della Magliana. E si ritorna al collegamento con lo nota organizzazione criminale romana. Attualmente le ricerche del giudice sono in corso, e concentrate proprio lì. E se ci fosse anche il corpo di Emanuela nascosto da qualche parte? Dopo il Cimitero Teutonico, Castel Sant’Angelo e chi più ne ha più ne metta, adesso l’ipotesi che appare in qualche modo plausibile sarebbe questa. Presente in studio durante la puntata anche Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, che da ben quarantadue anni non si ferma davanti a nulla e nessuno per arrivare alla verità. Quella vera, non come quelle di comodo e buttate lì tanto per. È concreta la possibilità che quei tunnel nascondano qualche indizio su quanto accaduto ad Emanuela?