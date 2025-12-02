La cosa migliore che Alemanno ha fatto nella sua vita sono le lettere dal carcere. Ecco i suoi “diari di cella”, contro il Generale Inverno e il “Maresciallo Nordio”

Nel carcere di Rebibbia, braccio G8, è rinchiuso Franco, uomo di 78 anni e invalido civile, porta il pacemaker perché è malato di cuore. Si porta dietro la sacca piena di urina collegata al catetere attaccato suo corpo. “Ed eccoci qui a darvi l’ennesimo pugno nello stomaco con immagini dal carcere che sembrano uscite da qualche reportage in zone di guerra”. È uno dei racconti dalla prigione di Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma con una storia nell’estrema destra neofascista, vicino al Msi e ministro dell’Agricoltura nel governo Berlusconi. Da gennaio è in galera dopo che nel 2022 era stato condannato a un anno e dieci mesi per traffico di influenze e finanziamento illecito. Inizialmente gli fu permesso di scontare la pena ai domiciliari, poi essendosi dimostrato “del tutto sprezzante rispetto all’esecuzione della condanna” venne condotto in carcere. Da dietro le sbarre manda dei dispacci, delle lettere che poi vengono pubblicate su Facebook, talvolta firmate da Fabio Falbo, “lo Scrivano di Rebibbia”: i suoi “diari di cella”, testimonianze dal suo “fronte”. Voci che riportano immagini e storie esemplari dell’attuale situazione carceraria, del trattamento ignobile riservato ai detenuti. Alemanno si rivolge anche all’attuale ministro della Giustizia: “Siamo giunti al 23 novembre e i termosifoni sono completamente spenti, mentre nevica in tutta Italia e le temperature scendono anche a Roma. Radio carcere ci dice che le caldaie sono rotte e che anche gli agenti della Penitenziaria sono nelle nostre stesse condizioni: non solo qui al braccio ma anche nella loro caserma, attigua a Rebibbia, i termosifoni sono spenti e l’acqua calda dopo le otto di sera non arriva neanche nelle docce, per quelli che smontano dagli ultimi turni di guardia”. I secondini vestiti come il “7° Cavalleggeri a Little Big Horn”, mentre il Generale inverno avanza. “Presto o tardi la caldaia sarà riparata e i muri gelidi di Rebibbia cominceranno un poco a riscaldarsi (niente di che, ma meglio di niente), ma il sovraffollamento continuerà a crescere. Forse il Maresciallo Nordio, come ha detto che il sovraffollamento aiuta a evitare i suicidi, perché i detenuti si sorvegliano tra di loro, presto dirà che aiuta anche a combattere il freddo perché, accatastati gli uni sugli altri, ci riscaldiamo tra di noi”.